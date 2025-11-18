ARÉNA - PODCASTOK
A mans shadow touches the shadow of a girl
Nyitókép: tzahiV/Getty Images

Tagadja bűnösségét a pedofiliával vádolt óvodai dolgozó

Infostart / MTI

A vád szerint a férfi óvodapedagógiai asszisztensként dolgozott egy újbudai óvodában, ahol két kiskorú gyermekkel szexuális cselekményt végzett.

Az ügyészség a férfit 2 rendbeli, tizenkettedik életévét be nem töltött, az elkövető felügyelete alatt álló személy sérelmére elkövetett szexuális erőszakkal vádolja. A vádlott beismerése és tárgyalásról való lemondása esetére az ügyészség 12 év fegyházat és 10 év közügyektől eltiltást indítványozott, valamint a férfi végleges eltiltását minden olyan foglalkozástól, amelynek gyakorlásával tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelésében, felügyeletében részt vehetne.

A keddi előkészítő ülésen a vádlott a terhére rótt bűncselekmények elkövetését nem ismerte be, így a bizonyítási indítványok elhangzását követően a bíróság tárgyalásra utalta az ügyet. A büntetőper 2026. január 8-án a vádlott kihallgatásával folytatódik a Fővárosi Törvényszéken.

