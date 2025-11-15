ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 15. szombat
Nyitókép: pixabay

Emberszafari Bosznia fővárosában, kiderülhet a teljes igazság

Infostart / MTI

Harminc évvel a boszniai háború lezárását követően nyomozás indult Olaszországban az úgynevezett szarajevói emberszafari-ügyben, amelynek során azt vizsgálják, kik és kinek szerveztek embervadászatot az ostrom alatt álló Szarajevóban az 1992-1995-ös boszniai háború idején.

A Klix.ba szarajevói hírportál beszámolója szerint a milánói ügyészség indított nyomozást az ügyben, hogy kiderüljön, valóban fizettek-e gazdag olaszok azért, hogy Szarajevóban emberekre lőhessenek távcsöves puskával a város szerb ostromának idején.

A témával a boszniai sajtó már a kilencvenes években is foglalkozott, nyomozás viszont csak azt követően indult, hogy 2022-ben megjelent Miran Zupanic szlovén rendező Sarajevo Safari című dokumentumfilmje, amelyben szemtanúk, illetve egy neve elhallgatását kérő, elsötétítve és eltorzított hangon nyilatkozó korábbi szervező beszél a történtekről. A filmben elhangzik, hogy gazdag külföldiek, köztük olaszok és németek jelentős, több millió forintnak megfelelő összeget fizettek azért, hogy emberekre vadászhassanak.

A dokumentumfilm felháborodást keltett a boszniai szerb veteránok körében, akik azt állítják, a film hazugságokon alapul, ilyen embervadászat nem volt.

Zilha Mastalic Kosuta, a Szarajevói Egyetem emberiesség elleni és a nemzetközi jogokat sértő bűncselekményeket vizsgáló intézetének a munkatársa korábban arról beszélt, hogy Szarajevó ostroma idején a becslések szerint több mint 300 mesterlövész lőtt a helyiekre. Hozzátette: a mesterlövészek 225 civilt, köztük 60 gyereket öltek meg. Azt azonban nem lehet tudni, hogy a mesterlövészek katonák vagy civilek voltak-e.

Szarajevó ostroma 1425 napon át tartott.

