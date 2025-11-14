Új fejlemény a gyermekpornográfia miatt elítélt gimnazista ügyében

A közlemény szerint a Pest Vármegyei Főügyészség 2023 szeptemberében emelt vádat egy akkor 16 éves középiskolással szemben 12. életévét be nem töltött személyt ábrázoló pornográf felvételek tartásával, illetve nagy nyilvánosság számára hozzáférhetővé tételével elkövetett gyermekpornográfia bűntette miatt.

A Budapest Környéki Törvényszék ez év július 8-án kihirdetett elsőfokú ítéletével az elkövetéskor fiatalkorú és jelenleg is gimnazista elkövetőt bűnösnek mondta ki a vád tárgyává tett nemi erkölcs elleni bűncselekményekben, és halmazati büntetésül 2 év fiatalkorúak börtöne végrehajtási fokozatú, végrehajtásában 3 évi próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte azzal, hogy végleges hatállyal eltiltotta minden olyan foglalkozás gyakorlásától, vagy egyéb tevékenységtől, amelynek keretében 18. életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezné, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban állna.

Az ügyről azt írták, hogy a vádlott nem sokkal a 14. életéve betöltését követően, 2021 őszén egy üzenetküldő alkalmazásba feltöltött és megosztott hét gyermekpornográf videófelvételt, továbbá 2022 nyarán ugyancsak gyermekpornográfiát ábrázoló videófelvételeket és képfelvételeket töltött le és tárolt mobiltelefonján, amelyeken 18, illetve 12 év alatti személyek szerepelnek.

Az elsőfokú ítélet ellen az elkövető törvényes képviselője, valamint védője is fellebbezést jelentett be.

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség másodfokú indítványával a megállapított tényállás helyességére, a vádlotti cselekvőség törvényes minősítésére és a kiszabott büntetés arányosságára tekintettel az elsőfokú ítélet helybenhagyását kezdeményezte a Fővárosi Ítélőtáblánál – áll a közleményben.