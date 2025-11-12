ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 12. szerda Jónás, Renátó
Nyitókép: Unsplash

Sokkoló képeket közölt a rendőrség a monorierdői csőbombáról

Infostart

A rendőrség a TEK közreműködésével fogta el a bombát készítő, majd ismerősét azzal megsebesítő 66 éves férfit.

Mint arról korábban az Infostart is beszámolt, a 66 éves férfi a gyanú szerint november 7-én este tett rá egy szatyrot a monorierdei sógora kerítésére, ami mellé egy táblát is akasztott, „ELADÓ” felirattal.

A ház tulajdonosa ezt másnap, kora reggel vette le a kerítésről, és a csomag néhány másodperccel később, a háza udvarán a kezében felrobbant. A nyugdíjas férfi a robbanás következtében súlyos kéz- és lábsérüléseket szenvedett.

Mint kiderült, a zebegényi férfi házilag gyártott egy úgynevezett csőbombát, amely egy konzervdobozban elhelyezett csavarokból és szögekből, valamint a detonációt előidéző elektronikai eszközből állt.

A rendőrség képeket is közzétett a robbanószerkezet elemeiről, a belé elhelyezett csavarokról, szögekről:

A monorierdői csőbombás merényletben használt bomba darabja.
A monorierdői csőbombás merényletben használt bomba darabja.
A monorierdői csőbombás merényletben használt bombába töltött szögek.
A monorierdői csőbombás merényletben használt bombába töltött szögek..
A monorierdői csőbombás merényletben használt bomba darabja.
A monorierdői csőbombás merényletben használt bomba darabja.
A monorierdői csőbombás merényletben használt bombában elhelyezett csavarok.
A monorierdői csőbombás merényletben használt bombában elhelyezett csavarok.
A monorierdői csőbombás merényletben használt bomba darabja.
A monorierdői csőbombás merényletben használt bomba darabja.

A rendőrség weboldalán további képek is találhatók, melyek közül némelyik felkavaró lehet.

Israeli settlers set fire to Palestinian warehouse and land as West Bank attacks surge

Israeli settlers set fire to Palestinian warehouse and land as West Bank attacks surge

Several Palestinians were also injured when settlers launched arson attacks targeting an industrial area, a Bedouin village, and farmland east of Tulkarm.

