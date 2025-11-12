Sokkoló képeket közölt a rendőrség a monorierdői csőbombáról

Mint arról korábban az Infostart is beszámolt, a 66 éves férfi a gyanú szerint november 7-én este tett rá egy szatyrot a monorierdei sógora kerítésére, ami mellé egy táblát is akasztott, „ELADÓ” felirattal.

A ház tulajdonosa ezt másnap, kora reggel vette le a kerítésről, és a csomag néhány másodperccel később, a háza udvarán a kezében felrobbant. A nyugdíjas férfi a robbanás következtében súlyos kéz- és lábsérüléseket szenvedett.

Mint kiderült, a zebegényi férfi házilag gyártott egy úgynevezett csőbombát, amely egy konzervdobozban elhelyezett csavarokból és szögekből, valamint a detonációt előidéző elektronikai eszközből állt.

A rendőrség képeket is közzétett a robbanószerkezet elemeiről, a belé elhelyezett csavarokról, szögekről:

A monorierdői csőbombás merényletben használt bomba darabja.

A monorierdői csőbombás merényletben használt bombába töltött szögek..

A monorierdői csőbombás merényletben használt bomba darabja.

A monorierdői csőbombás merényletben használt bombában elhelyezett csavarok.

A monorierdői csőbombás merényletben használt bomba darabja.

A rendőrség weboldalán további képek is találhatók, melyek közül némelyik felkavaró lehet.