2025. november 10. hétfő
Budapest, 2025. november 10.Simó Szilveszter rendõr százados, a BRFK Kábítószerbûnözés Elleni Osztályának megbízott vezetõje (j) és Fülöp Gergely, a Budapesti Rendõr-fõkapitányság (BRFK) Kommunikációs Osztályának vezetõje a Razzia a Belvárosban címmel tartott sajtótájékoztatón a Rendõrségi Igazgatási Központ Teve utcai székházában 2025. november 10-én. Egy kábítószer-terjesztõkkel szemben folytatott nyomozás kapcsán tartott a rendõrség razziát hétvégén egy belvárosi szórakozóhelyen. Az igazoltatás során 211 embert vontak ellenõrzés alá, közülük 16 emberrel szemben indítottak büntetõeljárást kábítószer-birtoklás miatt.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Kíméletlen drograzziát tartott a rendőrség egy belvárosi szórakozóhelyen

Infostart / MTI

Az V. kerületi szórakozóhelyet egy folyamatban lévő nyomozás részeként ellenőrizték, és a fogás is nagy lett: közel ötven embert állítottak elő.

Egy kábítószer-terjesztőkkel szemben folytatott nyomozás miatt, konkrét bűnügyi információk alapján tartott a rendőrség razziát hétvégén Budapesten, egy belvárosi szórakozóhelyen – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) Kommunikációs Osztályának vezetője a hétfőn tartott sajtótájékoztatón.

Fülöp Gergely elmondta: péntekről szombatra virradó éjszaka egy belvárosi szórakozóhelyen zajlott egy nagyszabású rendőri akció. Ez nem egy ad hoc módon kiválasztott szórakozóhely volt, hanem egy kábítószer-kereskedelem miatt már folyamatban lévő eljárássorozat egyik állomása.

Mint elmondta, ebben az ügyben kábítószer-kereskedelem miatt őrizetbe vettek egy gyanúsítottat, akinek a letartóztatását a bíróság már elrendelte. Az eljárás során körülbelül öt kilogramm, különböző típusú kábítószert foglaltak le, ezek feketepiaci értéke nagyjából 55 millió forint.

A rendőrség ezen eljárás nyomán jutott el ahhoz szórakozóhelyhez, amellyel kapcsolatban egyébként több lakossági bejelentést is kaptak kábítószer-fogyasztás és birtoklás miatt

– közölte Fülöp Gergely. Simó Szilveszter, a BRFK Kábítószerbűnözés Elleni Osztály megbízott vezetője elmondta: november 8-án 00:55-kor jelente meg a rendőrök a belvárosi szórakozóhelyen, majd intézkedés alá vonták az ott szórakozókat, illetve a vendéglátóegység személyzetét. Az ellenőrzés során igazoltattak és a ruházatokat is átvizsgáltak.

A ruházatátvizsgálást követően az ott tartózkodókat a helyszínen egészségügyi személyzet vizsgálta meg, és klinikai tünetek alapján döntöttek a vizeletminta-vételről, amelyet a BRFK II. kerületi Gyorskocsi utcai épületében végeztek el.

Simó Szilveszter tájékoztatása szerint az igazoltatás során a szórakozóhelyen 211 embert vontak ellenőrzés alá, közülük 49-en estek át vizeletgyorsteszten, és végül 16 emberrel szemben indítottak büntetőeljárást kábítószer-birtoklás miatt.

A pozitív gyorsteszt eredményei szerint tizenegy ember tesztje kokainra, kettőé THC-ra, egy emberé amfetaminra, egy másiké kokainra, THC-ra és amfetaminra, egy harmadik tesztje pedig kokainra és THC-ra volt pozitív.

A tizenhat érintett embert nem vették őrizetbe, mindegyikük szabadlábon védekezik. Közülük három nő és tizenhárom férfi. Nemzetiségük szerint kettő török, egy spanyol, egy izraeli a többi tizenkettő pedig magyar állampolgár.

Simó Szilveszter beszámolt arról is, hogy a szórakozóhely területén, a tánctéren, a pultok előtt összesen tizennégy darab kisméretű simítózáras nejlonzacskót találtak eldobálva, amelyek kábítószert vagy annak maradványait tartalmazták. Ezekről megállapították, hogy azok „kokainfajtájú” kábítószerek. Az eldobált zacskók ügyében ismeretlen tettes ellen kábítószer-kereskedelem miatt indítottak büntetőeljárást.

Kérdésekre válaszolva Fülöp Gergely elmondta: olyan embereket állítottak elő, akiknél – a helyszínen lévő orvosok az elsődleges szakvéleménye alapján – felmerült, hogy kábítószert fogyaszthattak.

Az ilyen emberek viselkedése szélsőségesen egyik pillanatról a másikra is megváltozhat, és éppen ezért a rendőrségi törvénynek megfelelően mind az önkárosítás, mind a támadás megelőzése, tehát a biztonság érdekében használtak bilincseket.

Arra a kérdésre válaszolva, hogy miért szólították fel a jelenlévőket, hogy ne készítsenek felvételeket a mobiltelefonjaikkal, kiemelte: egy szórakozóhelyen zajló ellenőrzés során az összes ottlévő ember intézkedés alá vont személynek minősült. Az intézkedés alá vont személyeknek követniük kell a rendőrök utasításait, így azt a felszólítást is, hogy ne készítsenek felvételt az intézkedésről. Ennek indokai között sorolta, hogy zárt, viszonylag szűk helyen, nagy tömegben intézkedtek a rendőrök, és „az ember arcába” nyomott mobiltelefon, akár vakuval használva elvonja az intézkedők figyelmét. Továbbá – mint mondta – azt sem tudták, hogy kivel szemben intézkednek, felmerült, hogy akár később kábítószer-terjesztő is lehet közöttük, és azt sem akarták, hogy olyan felvételek „menjenek ki”, amelyek esetleg segítheti a későbbi bűntársakat.

Fülöp Gergely kérdésre válaszolva jogszerűnek nevezte a rendőrök felszólítását.

Egy másik kérdésre válaszolva elmondta: Magyarországon a kábítószerekkel szemben zéró tolerancia van, és jelen esetben olyan bűnügyi információk voltak, amelyeknek a szálai az érintett szórakozóhelyhez vezettek. Amikor bűnügyi információk vannak hivatalból üldözendő bűncselekmények esetén, akkor a rendőrségnek intézkedési kötelezettsége van. Ennek az intézkedési kötelezettségnek tettek eleget.

A fókuszban természetesen nem a kábítószer-fogyasztók, hanem a kábítószer-terjesztők állnak

– hangsúlyozta. Fülöp Gergely azt mondta: „ebben az esetben itt és most” fogyasztókat tudtak eljárás alá vonni, azonban kábítószer-kereskedelem miatt is indult egy újabb eljárás a már folyamatban lévő eljárás mellett. Megjegyezte, nem egyszer a kábítószer-terjesztőkhöz a fogyasztókon keresztül vezet az út.

Megismételte, a helyszínen orvosok végezték a vizsgálatokat, nem rendőrök. Abban az esetben, amikor a komplex klinikai tünetegyüttes alapján az orvos azt állapította meg, hogy felmerülhet kábítószer-fogyasztás gyanúja, akkor az illetőt előállították.

Hangsúlyozta, a megjelent hírekkel ellentétben nem csak pulzusvizsgálatról volt szó. A vizsgálatok részét képezte a pulzus- és a pupillavizsgálat, de figyelmet fordítottak a viselkedésre, verejtékezésre, és akár a nyelvszárazságra is.

