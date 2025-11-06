Egy debreceni társasházban ütöttek rajta a rendőrök több külföldin – videó

A debreceni nyomozók ősszel derítették ki, hogy egy társasházi lakásban kábítószer-kereskedelem folyik. November 4-én összehangolt akciót szerveztek az ott lakók elfogására, és a Cívis Közterületi Támogató Alosztály munkatársaival berontottak az ingatlanba.

Gyanújuk beigazolódott, majdnem mindegyik helyiségben találtak drogot íróasztalokon, szekrényekben, kiporciózva és nagyobb mennyiségben bezacskózva is. A rendőrök a kutatás során közel 300 gramm marihuánát, valamint tablettákat, a terjesztéshez szükséges eszközöket és közel egymillió forintot is lefoglaltak.

A nyomozás adatai szerint a lakók közül ketten, egy 25 éves zimbabwei és egy 24 éves nigériai fiatalember kereskedett a tiltott szerekkel. A vásárlóknak házhoz kellett menniük az áruért, csak így voltak hajlandók átadni. A dílerek két lakótársának és egy férfinak, aki épp vásárolni ment a társasházhoz, kábítószer birtoklása miatt kell felelniük. Valamennyiükkel szemben pozitív értéket jelzett a droggyorsteszt.

A bűnügyesek gyanúsítottként hallgatták ki a dílereket kábítószer-kereskedelem miatt, majd bűnügyi őrizetbe vették őket, és kezdeményezték letartóztatásukat.

A rendőrségi akcióról készült videós összeállítás itt nézhető meg.