Jó sok jós okkal félt ettől a pillanattól Törökországban

A csoportot online elkövetett átveréssel és csalásokkal, valamint zsarolással vádolják.

A rendőrség a több tartományban és 29 városban végrehajtott razziák során telefonokat, SIM-kártyákat, laptopokat és nagy mennyiségű digitális anyagot foglalt le. A Sabah című vidéki napilap információi szerint a csoport több száz embert verhetett át.

A Törökországban széles körben elterjedt jóslási szolgáltatásokkal kapcsolatban a hatóságok rendszeresen figyelmeztetik a lakosságot arra, hogy csalások áldozataivá válhatnak. Az országban júliusban történt utoljára hasonló eset amikor két népszerű, vidéki jövendőmondó weboldal üzemeltetője bukott le csalás miatt. A helyi média beszámolója szerint az oldalak alapítóját őrizetbe vették.