2025. november 5. szerda
Metal police handcuffs isolated on black background, copy space, 3d illustration
Nyitókép: Rawf8/Getty Images

Jó sok jós okkal félt ettől a pillanattól Törökországban

Infostart / MTI

A török rendőrség 62 embert vett őrizetbe annak gyanújával, hogy kapcsolatban álltak egy jósokból és önjelölt médiumokból álló csalóhálózattal - jelentette szerdán az Anadolu állami hírügynökség.

A csoportot online elkövetett átveréssel és csalásokkal, valamint zsarolással vádolják.

A rendőrség a több tartományban és 29 városban végrehajtott razziák során telefonokat, SIM-kártyákat, laptopokat és nagy mennyiségű digitális anyagot foglalt le. A Sabah című vidéki napilap információi szerint a csoport több száz embert verhetett át.

A Törökországban széles körben elterjedt jóslási szolgáltatásokkal kapcsolatban a hatóságok rendszeresen figyelmeztetik a lakosságot arra, hogy csalások áldozataivá válhatnak. Az országban júliusban történt utoljára hasonló eset amikor két népszerű, vidéki jövendőmondó weboldal üzemeltetője bukott le csalás miatt. A helyi média beszámolója szerint az oldalak alapítóját őrizetbe vették.

