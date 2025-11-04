15 év fegyházat kapott titkos rémtetteiért az apa

A döntéssel a táblabíróság – egyetértve a fellebbviteli főügyészség álláspontjával – két évvel súlyosította az első fokon eljáró Székesfehérvári Törvényszék határozatát.

A férfit egyúttal végleges hatállyal eltiltotta a bíróság bármely olyan foglalkozás gyakorlásától, amelynek részeként tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel kerülne kapcsolatba, kizárta őt a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből és megszüntette szülői felügyeleti jogát.

A férfi a láthatásokon a 6 éves kislányáról pornográf felvételeket készített. Előfordult, hogy az alvó gyermek mellett szexuális cselekményt végzett, amelyet a telefonjával szintén rögzített. A felvételeket több embernek is elküldte.

A férfi mindemellett telefonon összeismerkedett tizenkettedik életévüket be nem töltött lányokkal, a bizalmukba férkőzött, és rávette őket arra, hogy pornográf felvételeket készítsenek magukról, és azokat küldjék el neki.

A Győri Ítélőtábla indoklása szerint a kiskorúak sérelmére elkövetett nemi erkölcs elleni bűncselekmények gyakoriak, az apa nemcsak a jogi, hanem a legalapvetőbb erkölcsi kötelességét is megszegte, ezért súlyosította a büntetését.