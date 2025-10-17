Lánya kezébe adta a koponyafűrészt - műtét közben

Egy osztrák agysebészt azzal vádolnak, hogy megengedte a 12 éves lányának, hogy a páciense koponyájába fúrjon egy sürgősségi agyműtét közben - írja az NLC a People-re hívatkozva. Az eset tavaly januárban történt egy grazi kórházban, de csak most került a bíróság elé az ügy, egy mezőgazdasági munkás fejére esett faág, ezért került sor a beavatkozásra; nyomásmérő szondát kellett a koponyába helyezni, ehhez kellett fúrni.

A lány egyedül és segítség nélkül fúrt lyukat a koponyán úgy, hogy bent sem lehetett volna a műtőben, előzetesen elmagyarázta neki az orvos a fúrógép működését, majd kiment telefonálni, miközben lánya fúrt.

A sebésznő azzal védekezett, hogy anyaként büszke volt a lányára, hogy milyen ügyes, illetve ragaszkodott hozzá, hogy csak fogta a fúrót, a mozdulatot egy "junior sebész" végezte a fúráskor, az operáció pedig sikeres volt, a beteg jól van.

A sebésznő egy év börtönt és pénzbírságot kaphat.

A két, műtőben lévő sebészt elbocsátották a kórházból.

A tárgyalás december 10-én folytatódik.