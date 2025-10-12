28 milliót kért a fogolycseréért, átverés volt az egész

Az ügy adatai szerint a gyanúsított, B. Gábor 2025 augusztusában ismerkedett meg egy nővel, akinek elmondása szerint vezető beosztású, rendvédelmi szervnél dolgozó személynek adta ki magát. A nő elmondta a férfinak barátnője problémáját: annak lányát külföldön tartóztatták le munkavégzés közben - írja a rendőrség.

B. Gábor azt állította, hogy kapcsolatai révén 28 millió forintért el tud intézni egy fogolycserét, amellyel a lányt hazahozhatják. Az anya és élettársa bízva a férfi ígéretében, több részletben összesen

17,5 millió forintot adtak át neki a lány kiszabadításának reményében.

A sértetteknek azonban gyanússá vált, hogy az ügy nem halad, miközben a férfi további összegeket kért tőlük. A bejelentést követően a BRFK Nyomozó Főosztály nyomozást rendelt el.

A nyomozók B. Gábort október 8-án elfogták, lakásán tartott kutatás során pedig közel 3 millió forint készpénzt és mobiltelefont foglaltak le.

Az 53 éves férfit egy rendbeli, jelentős kárt okozó csalás, valamint két rendbeli, nagyobb kárt okozó csalás bűntettének gyanújával hallgatták ki. B. Gábor beismerő vallomást tett, elmondása szerint a kicsalt pénz nagy részét elköltötte.