Nyitókép: Unsplash

Unokájuk bevonásával folytattak nemzetközi drogbizniszt a nagyszülők

Infostart

A család egy határellenőrzésnél bukott le, de addigra több tízmillió forintot kerestek már az illegális üzlettel.

A vádirat szerint a vádlott pár 2019-től győri otthonukban kábítószerrel kereskedtek – számol be róla a kisalfold.hu.

Ebbe belevonták unokájukat is. A kábítószert részben Szlovákiából, részben Magyarországon szerezték be. A vevők telefonon érdeklődhettek az áru után, majd elmehettek érte a lakásra. A családi drogbiznisz virágzott, az szolgálta ki a vevőket, aki éppen otthon volt.

A nyomozó hatóság a vádlottak ingatlanában nagy mennyiségű kábítószert foglalt le, továbbá 2021 decemberében egy határátkelőhelyi igazoltatáskor a nagymama melltartójába elrejtve is találtak tiltott szert. A vádlottak által megszerzett és részben értékesített kábítószer hatóanyaga huszonötszörösen meghaladta azt a mennyiséget, ami fölött legsúlyosabban minősül ez a cselekmény.

A Győri Törvényszék társtettesként elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt a nőt 8 év, a férfit, mint visszaesőt, 9 év fegyházbüntetésre ítélte.

A kábítószer értékesítésével szerzett 35 millió forintra vagyonelkobzást rendelt el. A vádlottaknak a másfél millió forint bűnügyi költséget is meg kell fizetniük. Az ítélet ellen a vádlottak és védőik enyhítésért fellebbeztek. Az eljárás másodfokon a Győri Ítélőtábla előtt folytatódik.

Bűnügyek

2025. október 10. 20:02
