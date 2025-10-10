ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.11
usd:
337.93
bux:
101386.48
2025. október 10. péntek Gedeon
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Ha nem ül a volánnál, nem büntethetik meg - gondolhatta az eltiltott, bedrogozott sofőr

Infostart

Az autó másodpercekig „önvezető” üzemmódban közlekedett, miközben a sofőr próbált hátramászni, hátha így nem kerül bajba.

A püspökladányi rendőrök a DELTA Program keretében befejezték a nyomozást azzal a férfival szemben, aki kábítószer hatása alatt, a vezetéstől eltiltva közlekedett – írja közleményében a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Még 2023 nyarán a járőrök egy közterületi akciót tartottak Püspökladányban, amikor felismertek egy 26 éves helyi férfit, aki úgy vezetett, hogy a bíróság eltiltotta a járművezetéstől. A rendőrök utána mentek és megpróbálták megállítani az autót, azonban a sofőr figyelmen kívül hagyta a jelzéseket.

Nem sokkal később egy mellékútra kanyarodtak, ahol a járőrautóval az ekkor már lassító kocsi mellé mentek és észrevették, hogy a fiatalember, aki eddig a járművet vezette, éppen átmászik a hátsó ülésre.

Az autó úgy haladt hosszú másodpercekig, hogy senki nem volt a volán mögött, ekkor utasa a sofőr helyére ült és megállította a járművet. Kiderült, hogy a férfi nemcsak a vezetéstől volt eltiltva, hanem kábítószert is fogyasztott ugyanis a droggyorsteszt három különböző szerre is pozitív értéket jelzett.

A nyomozók befejezték az ügy vizsgálatát és megküldték az iratokat az ügyészségre. A 26 éves fiatalembernek közúti veszélyeztetés, járművezetés az eltiltás hatálya alatt és járművezetés bódult állapotban bűncselekmények miatt kell felelnie.

Kezdőlap    Bűnügyek    Ha nem ül a volánnál, nem büntethetik meg - gondolhatta az eltiltott, bedrogozott sofőr

rendőrség

eltiltás

büntetés

sofőr

kábítószer

közúti ellenőrzés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
A tanár, a diák és a mesterséges intelligencia. Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
Miben hasonlít a magyar belpolitika a világpolitikára? Kövér László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.10. péntek, 18:00
Florova Anna az OTP Bank Lakossági Hitelezési területének vezetője, ügyvezető igazgató
Ginzer Ildikó az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mutatjuk, mit tett az árrésstop a magyarok kedvenc vasárnapi húsaival

Mutatjuk, mit tett az árrésstop a magyarok kedvenc vasárnapi húsaival

Bár a kormányzati árrésstop mérsékelte a baromfihúsok árát, bizonyos termékek drágultak az elmúlt hónapokban. A csirkemellfilé különösen látványos áremelkedésen ment keresztül ugyanakkor az elmúlt hetekben visszafordult az ára. Eközben a bontott csirke vagy a csirkecomb ára jóval stabilabb maradt. A nemzetközi piaci folyamatok, a madárinfluenza és a takarmányköltségek változása egyaránt hatással volt a hazai termelői árak alakulására, ugyanakkor éppen az árrésstop miatt ezek kevésbé mentek át a kiskereskedelmi árakba.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a 2025-ös nagy mosogatógépteszt: tényleg csak a legdrágább termékek a jók?

Itt a 2025-ös nagy mosogatógépteszt: tényleg csak a legdrágább termékek a jók?

A mosogatógép használatához könnyű hozzászokni. Ez az a háztartási eszköz, amelynek használatával jelentős mennyiségű vizet és időt takaríthatunk.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel approves Trump’s plan for Gaza ceasefire and hostage release

Israel approves Trump’s plan for Gaza ceasefire and hostage release

President Trump says the remaining hostages believed to still be alive should be released on Monday or Tuesday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 9. 22:58
Kis boltokban terítette a kínai feketeárut a győri maffia
2025. október 9. 21:12
Addig ütötte, amíg már nem mozgott, aztán megfojtotta
×
×
×
×