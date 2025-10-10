Ha nem ül a volánnál, nem büntethetik meg - gondolhatta az eltiltott, bedrogozott sofőr

A püspökladányi rendőrök a DELTA Program keretében befejezték a nyomozást azzal a férfival szemben, aki kábítószer hatása alatt, a vezetéstől eltiltva közlekedett – írja közleményében a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Még 2023 nyarán a járőrök egy közterületi akciót tartottak Püspökladányban, amikor felismertek egy 26 éves helyi férfit, aki úgy vezetett, hogy a bíróság eltiltotta a járművezetéstől. A rendőrök utána mentek és megpróbálták megállítani az autót, azonban a sofőr figyelmen kívül hagyta a jelzéseket.

Nem sokkal később egy mellékútra kanyarodtak, ahol a járőrautóval az ekkor már lassító kocsi mellé mentek és észrevették, hogy a fiatalember, aki eddig a járművet vezette, éppen átmászik a hátsó ülésre.

Az autó úgy haladt hosszú másodpercekig, hogy senki nem volt a volán mögött, ekkor utasa a sofőr helyére ült és megállította a járművet. Kiderült, hogy a férfi nemcsak a vezetéstől volt eltiltva, hanem kábítószert is fogyasztott ugyanis a droggyorsteszt három különböző szerre is pozitív értéket jelzett.

A nyomozók befejezték az ügy vizsgálatát és megküldték az iratokat az ügyészségre. A 26 éves fiatalembernek közúti veszélyeztetés, járművezetés az eltiltás hatálya alatt és járművezetés bódult állapotban bűncselekmények miatt kell felelnie.