ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
353.87
usd:
303.44
bux:
134616.81
2026. május 31. vasárnap Angéla, Petronella
24 óra BL-döntő Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (j) Magyar Péter miniszterelnököt fogadja a bizottság brüsszeli székházában 2026. május 29-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet

BL-döntő és uniós források – izgalmas szombaton van túl Magyarország

Infostart

Történelmi győzelemként értékelte Magyar Péter az uniós források felszabadítását. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásainak felhasználásával kapcsolatban vár információkat a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Részvétét fejezte ki Sulyok Tamás köztársasági elnök a buszbalesetben elhunyt sofőr családjának.

Történelmi győzelemként értékelte a miniszterelnök, hogy az Európai Bizottság elnökével folytatott tárgyalásokon 16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról született megállapodás. Magyar Péter a Facebook-oldalán úgy fogalmazott: kőkemény tárgyalásokon vannak túl. Pénteken még az utolsó órákban is kétmilliárd euróval nőtt a felszabadított uniós források összege.

Az utolsó negyedévben kezdődhet az RRF-források kifizetése – közölte pénzügyminiszter. Kármán András Facebook-oldalán arról tájékoztatott, hogy a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz forrásainak esetében vannak a legsürgősebb teendők; a programban vállalt mérföldköveket augusztus végéig kell teljesíteni, és miután a fizetési kérelmeket szeptemberben megküldik, 2026 utolsó negyedévében megindulhat a pénzek konkrét kifizetése is.

Az uniós forrásokról született politikai megállapodás olyan fejlesztések előtt nyitja meg az utat, amelyek egyszerre tehetik zöldebbé és olcsóbbá az energiaellátást Magyarországon – erről beszélt az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta: a környezetvédelmi beruházások és az energiaátmenet új lendületet kap.

A Nemzeti Kulturális Alap támogatásainak felhasználásával kapcsolatban vár információkat a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarr Zoltán közlése szerint a beérkező adatok segíthetik a már folyamatban lévő hivatalos vizsgálatot.

A honvédelmi miniszter szerint a nyugállományú katonák számíthatnak a honvédség támogatására, ezért felülvizsgálják az őket megillető juttatásokat és egészségügyi ellátást. Ruszin-Szendi Romulusz a Facebookon közölte: a balatonakarattyai nyugdíjas katonai szervezet gyűlésén a honvédelmi változásokról is egyeztetett az érintettekkel.

A szociális és családügyi miniszter szerint változtatni kell azon, hogyan kezelik a sajtóban és a tartalomgyártók részéről a gyermekeket érintő érzékeny ügyeket. Kátai-Németh Vilmos Facebook-bejegyzésében 5 pontban foglalta össze a traumaérzékeny kommunikáció alapelveit. Hangsúlyozta: a cél nem lehet önös érdek, és kerülni kell a stigmatizáló vagy sértő megfogalmazásokat.

Részvétét fejezte ki Sulyok Tamás köztársasági elnök a buszbalesetben elhunyt sofőr családjának. A tájékoztatás szerint a járművön többségében tizenéves gyerekek, egy pécsi aerobikcsapat tagjai.

Több párt is közzétette a tavalyi évről szóló pénzügyi beszámolóját. A legtöbb támogatást a Demokratikus Koalíció kapta a költségvetésből, a legkevesebbet a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, utóbbi több mint 1,7 millió forint veszteséget könyvelt el. A DK bevétele 2 milliárd 720 millió forint, a kiadása 2,4 milliárd forint volt.

Másfél év után ismét közlekednek a vonatok Veszprém és Ajka között, így újra teljes értékű a vasúti kapcsolat a 20-as vonalon. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója a Facebookon arról írt, hogy a helyreállításnak köszönhetően újra közvetlenül elérhető Veszprémen keresztül Zalaegerszeg, Szombathely és Budapest, júliustól pedig már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek a vonatok az érintett szakaszon.

Több vajdasági magyar szervezet is elítélte azt a szabadkai incidenst, amelyben egy középiskolai ballagáson elvettek egy magyar nemzeti zászlót egy diáktól, majd elégették azt. A szervezetek szerint a nemzeti jelképek meggyalázása elfogadhatatlan, és az ügy kivizsgálását, valamint a felelősök elszámoltatását követelik.

Ukrán drón csapódott be a zaporizzsjai atomerőmű hatos blokkjának turbinacsarnokába az orosz Roszatom közlése szerint. A robbanás lyukat ütött az épület falán, de a fő berendezések nem sérültek meg. A vezérigazgató célzott támadásról beszélt, és figyelmeztetett egy esetleges nukleáris incidens veszélyére.

Támadást intézett Izrael északi része ellen a Hezbollah. Ismét rakétával lőtték libanoni területről Izrael északi részét. Az izraeli hadsereg a közösségi médiában közzétett üzenetében azt közölte, hogy a rakéták zömét még a levegőben megsemmisítették.

A Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén fekvő Ituri tartományba érkezett az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz a helyszínen tájékozódott az egyre súlyosbodó ebolajárványról. A május közepén kitört járványban már több mint ezer gyanús esetet regisztráltak, és legalább 246 ember meghalt. A vírus Ugandában is megjelent, ahol 9 megerősített fertőzöttről tudnak.

Donald Trump nevének eltávolítását írta elő egy szövetségi bíró a Kennedy Központ washingtoni épületéről. A döntés szerint törvényellenesen nevezték át Trump-Kennedy Központra az 1971-ben megnyílt előadóművészeti központot.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    BL-döntő és uniós források – izgalmas szombaton van túl Magyarország

a nap hírei

uniós források

nemzeti kulturális alap

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk

Saolin-templom: 14 milliárdot sikkasztott el a volt apát

Huszonnégy év szabadságvesztésre és 3,5 millió jüan (160 millió forint) pénzbírságra ítélte a kungfu bölcsőjeként világhírűvé vált Saolin kolostor volt apátját egy kínai bíróság sikkasztás, vesztegetés és további bűncselekmények miatt.
VIDEÓ
Honnan lesz víz, ha nincs eső? Gacsályi József, Inforádió, Aréna
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.01. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Magyar Péter a Portfolio-nak: Volt olyan tétel, amit közvetlen a bejelentés előtt értünk el a Bizottságnál

Magyar Péter a Portfolio-nak: Volt olyan tétel, amit közvetlen a bejelentés előtt értünk el a Bizottságnál

Extrém rövid idő alatt folytatott le rendkívül kemény tárgyalásokat az új magyar kormány az Európai Bizottsággal, melynek eredményeként a vártnál is nagyobb, 16,4 milliárd eurós bejelentés született. Az uniós pénzek nyomán jelentős beruházási hullám indulhat Magyarországon, miközben a Tisza-kormányban már körvonalazódik, milyen szereplőkre támaszkodnának a projektek megvalósításánál, mennyire építenének hazai kivitelezőkre, és milyen nehézségekkel járhat a brüsszeli feltételek teljesítése. Két napnyi feszített tárgyalássorozat után a Brüsszelből hazafelé tartó repülőgépen beszélhettünk Magyar Péter miniszterelnökkel, Kármán András pénzügyminiszterrel és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Romba dönti a 2026-os balatoni szezont az euró: óriási a bizonytalanság, ennyivel kerülhet többe az idei nyaralás

Romba dönti a 2026-os balatoni szezont az euró: óriási a bizonytalanság, ennyivel kerülhet többe az idei nyaralás

A budapesti és balatoni szállodapiac egyszerre küzd árfolyamkockázattal, repülőjegybizonytalansággal és soha nem látott keresleti csúcsokkal.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ebola spread in DR Congo 'deeply alarming', MSF warns

Ebola spread in DR Congo 'deeply alarming', MSF warns

The medical charity's comments come as the head of the World Health Organization visits the region worst-hit by the virus outbreak.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 31. 06:27
A rendőrség ezúttal azokra koncentrál, akiknek „nincs ki a két kereke”
2026. május 31. 06:05
Mégis kinyit a strand a Tisza-parti városban
×
×