BL-döntő és uniós források – izgalmas szombaton van túl Magyarország

Történelmi győzelemként értékelte a miniszterelnök, hogy az Európai Bizottság elnökével folytatott tárgyalásokon 16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról született megállapodás. Magyar Péter a Facebook-oldalán úgy fogalmazott: kőkemény tárgyalásokon vannak túl. Pénteken még az utolsó órákban is kétmilliárd euróval nőtt a felszabadított uniós források összege.

Az utolsó negyedévben kezdődhet az RRF-források kifizetése – közölte pénzügyminiszter. Kármán András Facebook-oldalán arról tájékoztatott, hogy a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz forrásainak esetében vannak a legsürgősebb teendők; a programban vállalt mérföldköveket augusztus végéig kell teljesíteni, és miután a fizetési kérelmeket szeptemberben megküldik, 2026 utolsó negyedévében megindulhat a pénzek konkrét kifizetése is.

Az uniós forrásokról született politikai megállapodás olyan fejlesztések előtt nyitja meg az utat, amelyek egyszerre tehetik zöldebbé és olcsóbbá az energiaellátást Magyarországon – erről beszélt az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta: a környezetvédelmi beruházások és az energiaátmenet új lendületet kap.

A Nemzeti Kulturális Alap támogatásainak felhasználásával kapcsolatban vár információkat a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarr Zoltán közlése szerint a beérkező adatok segíthetik a már folyamatban lévő hivatalos vizsgálatot.

A honvédelmi miniszter szerint a nyugállományú katonák számíthatnak a honvédség támogatására, ezért felülvizsgálják az őket megillető juttatásokat és egészségügyi ellátást. Ruszin-Szendi Romulusz a Facebookon közölte: a balatonakarattyai nyugdíjas katonai szervezet gyűlésén a honvédelmi változásokról is egyeztetett az érintettekkel.

A szociális és családügyi miniszter szerint változtatni kell azon, hogyan kezelik a sajtóban és a tartalomgyártók részéről a gyermekeket érintő érzékeny ügyeket. Kátai-Németh Vilmos Facebook-bejegyzésében 5 pontban foglalta össze a traumaérzékeny kommunikáció alapelveit. Hangsúlyozta: a cél nem lehet önös érdek, és kerülni kell a stigmatizáló vagy sértő megfogalmazásokat.

Részvétét fejezte ki Sulyok Tamás köztársasági elnök a buszbalesetben elhunyt sofőr családjának. A tájékoztatás szerint a járművön többségében tizenéves gyerekek, egy pécsi aerobikcsapat tagjai.

Több párt is közzétette a tavalyi évről szóló pénzügyi beszámolóját. A legtöbb támogatást a Demokratikus Koalíció kapta a költségvetésből, a legkevesebbet a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, utóbbi több mint 1,7 millió forint veszteséget könyvelt el. A DK bevétele 2 milliárd 720 millió forint, a kiadása 2,4 milliárd forint volt.

Másfél év után ismét közlekednek a vonatok Veszprém és Ajka között, így újra teljes értékű a vasúti kapcsolat a 20-as vonalon. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója a Facebookon arról írt, hogy a helyreállításnak köszönhetően újra közvetlenül elérhető Veszprémen keresztül Zalaegerszeg, Szombathely és Budapest, júliustól pedig már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek a vonatok az érintett szakaszon.

Több vajdasági magyar szervezet is elítélte azt a szabadkai incidenst, amelyben egy középiskolai ballagáson elvettek egy magyar nemzeti zászlót egy diáktól, majd elégették azt. A szervezetek szerint a nemzeti jelképek meggyalázása elfogadhatatlan, és az ügy kivizsgálását, valamint a felelősök elszámoltatását követelik.

Ukrán drón csapódott be a zaporizzsjai atomerőmű hatos blokkjának turbinacsarnokába az orosz Roszatom közlése szerint. A robbanás lyukat ütött az épület falán, de a fő berendezések nem sérültek meg. A vezérigazgató célzott támadásról beszélt, és figyelmeztetett egy esetleges nukleáris incidens veszélyére.

Támadást intézett Izrael északi része ellen a Hezbollah. Ismét rakétával lőtték libanoni területről Izrael északi részét. Az izraeli hadsereg a közösségi médiában közzétett üzenetében azt közölte, hogy a rakéták zömét még a levegőben megsemmisítették.

A Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén fekvő Ituri tartományba érkezett az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz a helyszínen tájékozódott az egyre súlyosbodó ebolajárványról. A május közepén kitört járványban már több mint ezer gyanús esetet regisztráltak, és legalább 246 ember meghalt. A vírus Ugandában is megjelent, ahol 9 megerősített fertőzöttről tudnak.

Donald Trump nevének eltávolítását írta elő egy szövetségi bíró a Kennedy Központ washingtoni épületéről. A döntés szerint törvényellenesen nevezték át Trump-Kennedy Központra az 1971-ben megnyílt előadóművészeti központot.