Hűlt helye maradt az egymillió dolláros whiskey szállítmánynak

A mintegy 1 millió dollár értékű whisky rablás kapcsán a Skagit megyei seriffhivatal nyomoz, miközben a whiskyrajongók azon tűnődnek, vajon előkerülnek-e, és ha igen, hol bukkannak majd fel a Westland Distillery első, 10 éves Garryana whiskyjei – számolt be a a ritka rablásról az ABCNews alapján az Index.

Az üvegek július 31-én tűntek el, amikor egy teherautó megjelent a Westland Distillery burlingtoni raktárában. A tolvaj olyan papírokat mutatott fel, amelyek állítólag feljogosították a cég különböző whiskyjeinek New Jersey-be tartó szállítmányának átvitelére. A szállítmány azonban sosem érkezett meg, és csak egy héttel később derült ki, hogy trükközés áldozatai lettek a különleges whiskey-k

Mark Gillespie, a WhiskyCast podcast műsorvezetője szerint a lopott áru értékesítése nem lesz könnyű, mivel olyan ritkaságokról van szó, amelyeknek piacra kerüléséről mindenki tudna. A szakíró hozzátette: Skóciában időnként lehet látni hasonló lopásokat, amikor a whiskyt szállító teherautó általában Oroszországban köt ki.

Az Egyesült Államokban az alkohol másodlagos piacon értkesítése – amikor magánszemélyek felvásárolják az üvegeket, majd nyereséggel továbbadják – általában illegális. Ez Európa nagy részén nem így van, ahol aukciósházak és más vállalkozások specializálódtak a másodlagos piac kiszolgálására.

A Westland single malt whisky-je imitált kiadású, rendszeresen díjakat nyer. A 2023-as évjáratú a Whisky Advocate magazin szerint a világ harmadik legjobb whiskyje lett. A Garryana minden évben elfogy, és mivel az idei 7500 üveg közül 3000 eltűnt, ezért a másodlagos piacon az árak az egekbe szökhetnek.