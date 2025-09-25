Nem ússza meg a féltékeny gyilkos

A Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség emberölés miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki egy Bábolna közeli kistelepülésen fejre mért kalapácsütésekkel megölte alvó "vetélytársát", akire közös nőismerősük miatt féltékeny volt - közölte a főügyészség csütörtökön.

Tájékoztatásuk szerint az elkövető 2023. április 29-én éjszaka behatolt a sértett házába, az alvó ember fejére több ütést mért, majd magára hagyta. Az áldozat a sérüléseibe belehalt.

A nyomozás során a hatóságok tanúként hallgatták meg az elkövető két nőismerősét és édesapjukat. A gyilkosság tettese ezért többször megöléssel fenyegette őket, majd 2023. szeptember 14-én hajnalban benzint locsolt be házuk ablakán. Az ott lakók felfigyeltek a cselekményre, és rendőri segítséget kértek.

A főügyészség indítványozta, hogy a Tatabányai Törvényszék a férfit ítélje életfogytig tartó börtönbüntetésre és közügyektől eltiltásra.