Bíróság elé áll az apa, akinek a gondatlansága miatt mérget ivott a kisfia

Vádat emeltek azzal a makói férfival szemben, akinek kétéves kisfia ivott az elérhető helyen tartott méregből – írja az ügyészség tájékoztatása alapján a 24.hu.

Grósz Tamás, a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője a lapnak az üggyel kapcsolatos megkeresésére válaszolva elmondta, felfüggesztett szabadságvesztést kértek a kiskorú veszélyeztetésének bűntettével vádolt férfire azzal, hogy tiltsák el minden olyan foglalkozástól és tevékenységtől, amely során 18 év alatti személlyel foglalkozhatna.

A vádirat szerint a férfi könnyen elérhető helyen, egy ásványvizes flakonban tárolta a gyomirtószert az otthona egyik szobájában. A kétéves kisfiú megtalálta és ivott belőle. Szerencsére később kihányta, így nem egészsége nem szenvedett károsodást.