2025. augusztus 11. hétfő
Nyitókép: Sean Justice/Getty Images

Hogy gondolta, hogy átjut Ferihegyen bő 6 kiló kokainnal?

Infostart / MTI

A pénzügyőrök a rendőrök jelzésére átvizsgálták egy magyar állampolgárságú utas csomagjait, amelyek között egy kézipoggyászként szállított fogászati készüléket találtak, ami a felépítése miatt gyanút keltett.

Több mint 6 kilogramm kokaint találtak a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren egy Ecuador-Isztambul-Budapest útvonalon érkező magyar állampolgárságú utas csomagjában - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hétfőn.

Azt írták, hogy a pénzügyőrök a rendőrök jelzésére átvizsgálták egy magyar állampolgárságú utas csomagjait, amelyek között egy kézipoggyászként szállított fogászati készüléket találtak, ami a felépítése miatt gyanút keltett.

Az eszköz külső borítása ugyanis preparált volt, szélei ragasztottak, rögzítései nem eredetiek, idegen csavarokkal erősítettek - fejtették ki.

A többrétegű burkolatot megbontva a készülékből összesen 6540 gramm kábítószergyanús anyag - a kábítószerteszt szerint kokain - került elő.

A csaknem 200 millió forint feketepiaci értékű kábítószert a pénzügyőrök lefoglalták.

A NAV munkatársai a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható utast, valamint a lefoglalt kábítószert átadták az ügyben illetékes Repülőtéri Rendőr Igazgatóságnak - áll a közleményben.

