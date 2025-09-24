Csúszdába ragadt egy nő a nyílt óceán fölött – videó

Még az óceánok és tengerek szerelmesei is rosszul éreznék magukat egy ilyen pillanatban: egy vírusként terjedő videón jól látszik a nő, aki egy óceánjáró csúszdájában ragadt – írja a twn.hu.

A TikTokra feltöltött videón jól látható, hogy a nő minden erejével azon van, hogy tovább tudjon haladni az átlátszó csőcsúszdában. A klip végén úgy tűnik, mintha a fürdőruhás nő egy kicsit előrébb is jutott volna, de az nem derült ki, hogy mi lett a sorsa.

A People magazin utánajárt kicsit a dolognak, és kiderítette, hogy a Norwegian Cruise Line „Bliss” elnevezésű hajóján történt az eset, mikor éppen egy hétnapos alaszkai körúton járt Kanada partjainál. A társaság szerint ez az első alkalom, hogy valaki bent rekedt a víz felett 50 méterrel kanyargó csúszdába. Jelezték egyúttal: az ilyen esetekre azonban egy menekülőnyílás áll rendelkezésre.