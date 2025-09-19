Afrikai állatok sétálgatnak Érd utcáin – fotók

Különös vendégekre figyeltek fel Érd Parkvárosban: egy szurikátacsalád sétálgatott az utcán, amelyről az Érdi Civil Állatmentők osztottak meg fotókat – írja az Index.

A képek tanúsága szerint a kis állatok egy parkoló autó mellett, illetve az úton álldogálnak, és mintha még egy macskával is ismerkedtek volna, bár az is lehetséges, hogy csak méregették egymást.

A beszámoló szerint a szurikáták nem tűntek rémültnek, inkább felfedező kedvük hozta őket a házak közé. Az állatmentők arra kérik a tulajdonost, hogy tartsa bent a családot az ingatlanon belül, nehogy bajuk essen.

Nem ez az első eset, hogy egzotikus állatok tűntek fel Érden: észleltek már korábban emut, mosómedvét, papagájt és különféle hüllőket is.