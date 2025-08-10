Sikkasztási ügyben újra bíróságra járhat a Gáspár család

Gáspár Győző és felesége, Gáspár Bea ismét bíróság elé néznek, miután a Kúria elrendelte a sikkasztási ügyük újratárgyalását. Az eljárást korábban megszüntették, de most Gáspár Bea a Best Podcastban elárulta, hogy a Kúria döntése értelmében a korábbi eljárásban „sok eljárási hiba történt” és „összegszerűen sem egyeztek a dolgok” - olbasható a blikk.hu-n.

A házaspár ellen 2017-ben indítottak eljárást ötvenmilliós sikkasztás vádjával, ami miatt lefoglalták a vagyonukat, és zárolták a bankszámláikat. Gáspár Bea elmondása szerint ekkor harmincezer forintjuk maradt.

A perújrafelvétel szeptemberben kezdődik.