A parlamenti honlapon olvasható napirend szerint az ülés 8 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik.

A képviselők folytatják a Magyarország 2027-es központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat és az ahhoz kapcsolódó állami számvevőszéki véleménye általános vitáját.

Az előterjesztés tárgyalását hétfőn kezdte a parlament 30 órás időkeretben, hétfőn 9 órás időkeret volt a vitára, kedden 12 órán át tárgyalhatják a büdzsét a képviselők. A költségvetés vitáját szerdán zárja le a parlament.

Kármán András pénzügyminiszter hétfői expozéjában azt mondta, a jövő évi az igazságosság és a fejlődés költségvetése, amelynek összeállításakor arra kereste a választ a kormány, hogyan lehet egyszerre rendbe tenni az ország pénzügyeit, jobb életet biztosítani az eddig magukra hagyott embereknek, és letenni a hosszú távú gyarapodás alapjait.

A tárcavezető úgy fogalmazott, az idei lépésekkel megállították a romlást, a jövő évi költségvetéssel megkezdhetik az építkezést. Kiemelte: a 2027-es költségvetés nem egy szűk csoportnak, hanem az ország egészének kedvez.

Windisch László, az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke számításokkal megalapozottnak nevezte a 2027-es költségvetési törvényjavaslat előirányzatait. Hangsúlyozta: a bevételi előirányzatok tervezése alapvetően összhangban áll a törvényjavaslat indoklásában ismertetett kormányzati makrogazdasági prognózissal. A bevételi előirányzatok az előzetes várakozások teljesülése és a tervezés során figyelembe vett jogszabályváltozások elfogadása esetén teljesíthetők - tette hozzá.