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Nyitókép: Getty Images/Olga Rolenko

„Jelzéseket kapott”: visszalépett az egyik fővárosi tankerületi központ pályázaton nyertes vezetője

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Az első munkanapján Balogh Tamás László visszalépett az Észak-Budapesti Tankerületi Központ vezetésétől. Bejegyzésében azzal indokolta döntését, hogy a kinevezése után olyan jelzéseket kapott, amelyek alapján úgy érezte, nem élvezi kellő mértékben a helyi intézmények bizalmát.

Balogh Tamás László, a pozíciójából visszalépett tankerületi igazgató a Facebook-oldalán indokolta meg döntését.

November 5-én kezdte volna meg első munkanapját Balogh Tamás László az Észak-Budapesti Tankerületi Központ vezetőjeként, azonban visszalépett – írja az Index.

Döntésének okáról eddig nem beszélt, a helyét egy ideiglenes szakmai vezető vette át, a pozícióra pedig új pályázatot írtak ki.

Balogh posztját kérésének megfelelően változatlanul közöljük:

„Miért nem fogadtam el a tankerületi igazgatói kinevezésemet?

Az alábbiak átvételét, megosztását engedélyezem, de kizárólag teljes terjedelemben, vágatlan formában. A sajtónak ezen a tájékoztatáson túl ebben a témában nem kívánok nyilatkozni.

Külsős jelentkezőként adtam be pályázatomat az Észak-Budapesti Tankerületi Központ vezetésére szeptemberben. Nem közvetlenül a közoktatás állományából jelentkeztem, de egy évente több tízezer diákot megmozgató országos matematikanépszerűsítő és tehetséggondozó programsorozat, a Medve Matek vezetőjeként magam is a gyermekek érdekében tevékenykedem már több mint egy évtizede. A tankerületi igazgatói pályázatom benyújtásával az volt a szándékom, hogy a Medve Matek innovatív szemléletmódja és ötletei találkozhassanak a tankerületi oktatási intézmények dolgozóinak és vezetőinek tapasztalatával és szaktudásával, és ebből közösen előremutatót tudjunk alkotni.

Nagy megtiszteltetésnek éreztem, egyúttal komoly meglepetésként is ért, hogy engem választottak ki erre a feladatra, és a Minisztérium támogatta a pályázatomban foglalt elképzeléseket. Ugyanakkor a kinevezésem és az átadás-átvétel megkezdése közötti napokon – még jogviszonyom hivatalos létrejötte előtt – olyan impulzusok értek, amelyek arra engedtek következtetni, hogy a kölcsönös bizalom a helyben érintett intézmények között és köztem nem áll fenn kellő mértékben.

Számomra ez a kölcsönös bizalom és annak érzete előfeltétele lett volna a közös munka megkezdésének. Rövid mérlegelés után úgy döntöttem, hogy ezen körülmények ismeretében az erkölcsileg helyes döntés az, ha a kinevezést nem fogadom el.

Bízom benne, hogy ebből a lépésből az is láthatóvá válik, hogy engem nem a pozíció motivált, hanem az oktatás ügyének szolgálata, amelyet most ezen a rendhagyó módon fejezhetek ki.

Az Észak-Budapesti Tankerületi Központ vezetői stábjában e rövid idő alatt is kiváló szakembereket ismertem meg, és a korábbi igazgató, Tamás Ilona munkássága iránt is tisztelettel adózom. Köszönettel tartozom a Klebelsberg Központ munkatársai felé is, akik támogattak ebben a helyzetben, ebben a döntésemben is. Hálás vagyok azoknak a helyi pedagógusoknak és közoktatási dolgozóknak, akik támogatták a pályázatomat, és sajnálom, hogy ez a munka most nem kezdődik el velem. Kívánom minden érintett szereplőnek, hogy a pályázat újbóli kiírása után sikerüljön olyan igazgatót találni, aki az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium, valamint egyidejűleg a helyi intézmények bizalmát is nálam nagyobb arányban nyeri el. Én magam pedig az oktatás ügyét és gyermekeink jövőjét továbbra is szolgálni szeretném.”

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Kezdőlap    Belföld    „Jelzéseket kapott”: visszalépett az egyik fővárosi tankerületi központ pályázaton nyertes vezetője

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