ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.27
usd:
326.03
bux:
143453.78
2026. november 7. szombat Rezső
24 óra Ügynökakták Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Esővíz egy füves mezőgazdasági területen.
Nyitókép: Pixabay

Vízmegtartás helyett vízelvezetés: 150 év beidegződéseit kellene feladni?

Infostart / InfoRádió

Nagyon sok csapadékot veszít el Magyarország azzal, hogy 150 évig a vízelvezetésre koncentrált és nem a vízmegtartásra – mondta Goda Zoltán, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Karának adjunktusa a Szunyogh Media által írt, az esővízmegtartást és -hasznosítást középpontba állító edukatív cikk sorozatában. A szakember az InfoRádióban részletezte azt, miért kéne gyorsan cselekedni a vízmegtartással kapcsolatban.

Goda Zoltán elmondta: vízből vagy túl sok van, vagy túl kevés.

„Az utóbbi időkben azt tapasztaljuk, hogy az éghajlatváltozás még fokozza a csapadéknak ezt a szélsőséges eloszlását. Tehát néha nagyon sok csapadék hullik rövid idő alatt, ettől igyekszünk általában megszabadulni, hiszen az nekünk nem jó, hogyha az utcán hömpölyög a víz. Ezt pedig akár egy hosszabb száraz, aszályos időszak követheti” – fogalmazott.

Arról is beszélt, hogy számunkra az volna a legideálisabb, ha a csapadék egyenletesen elosztva, szépen, csöndben, szélsőségtől mentesen érkeznek meg hozzánk, de sajnos mostanában a legkevésbé igaz ránk.

„Fontos különbség, hogy amíg egy több napon át tartó csendes esőnél a csapadékvíz sokkal jobban tud hasznosulni, be tud szivárogni a talajba, addig egy heves, intenzív csapadék eseménynél az úgynevezett lefolyási tényező lesz jelentős”

– hangsúlyozta.

Kiemelte: ilyenkor a csapadéknak a túlnyomó része a felszínen szalad le, általában valamilyen felszínű víztestbe, patakba vagy folyóba, és tulajdonképpen akkor is elvezetődik, hogyha ezzel nem teszünk semmit, tehát viszonylag rövid idő alatt képes akár az országot is elhagyni.

A szakember arról is szólt, hogy nagyon nehéz átállni a vízelvezetésről a vízvisszatartásra.

„Magyarországon egy elég jelentős csatornahálózat épült ki az elmúlt 150 évben. Ez azt jelenti, hogy főleg arra rendezkedtünk be, hogy az esetlegesen vízborítottabb területekről leeresszük a vizet, lecsapoljuk a mocsarainkat, ez főleg mezőgazdasági hasznosítás miatt volt célszerű, csak hogy eljutottunk ma odáig, hogy már ez egyáltalán nem egy jó irány” – mondta.

Véleménye szerint a vízelvezető csatornáknak egy jelentős része nem alkalmas a vízvisszatartásra, hiszen nem arra tervezték őket. A mai napig vannak olyan medreink, melyek képesek lehetnek arra, hogy vizet tartsunk meg benne, legalábbis ideglenesen.

„Fel kellene mérni, meg kellene határozni, hogy melyek azok a területek, amelyek alkalmasak vízvisszatartásra, hol célszerű, hol a legegyszerűbb, hol a legkönnyebb visszatartani, akár komolyabb beruházás nélkül, legfeljebb némi karbantartás után, és utána ezeket a területeket tudnánk vízvisszatartásra hasznosítani”

– szögezte le.

Goda Zoltán szerint látszik, hogy az államnak ezzel kell foglalkoznia. „Erre a kikényszerített helyzetre, amiben vagyunk, sokkal jobb lett volna felkészülni az elmúlt 20-30 évben. Ezt nem tettük meg, legalábbis egyáltalán nem megfelelő mértékben. Most egyfajta kényszerhelyzetben vagyunk, amikor egyszerűen nem söpörhetjük szőnyeg alá azokat a problémákat, amiket a vízhiány okoz, éppen ezért el kell kezdeni, és el is kezdtünk már tulajdonképpen ezzel foglalkozni.”

Elmondta: van már egy-két olyan államilag szervezett projekt is, ami ebbe az irányba mutat; ilyen például a Vizet a tájba! program, ami 2025-ben kezdődött, de van számos civil kezdeményezés is, amit látunk mind az Alföldön, mind a Dunántúlon.

„Többfelé vannak olyan vízőrző mozgalmak, amik azt a célt tűzték ki, hogy a vízmegtartás területén valamilyen látványosat, maradandót és hatékony megoldást találjanak. Ez történik most. Tehát most párhuzamosan dolgoznak a civilek, és az is látszik, hogy az állam is kezd észbe kapni. Jó lenne ezt a kettőt szépen összefésülni, koordinálni, és közösen alkotni valami olyat, ami igazán hatékony és látványos” – tette hozzá.

A cikk Barkóczi Bencze interjúja alapján készült.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Vízmegtartás helyett vízelvezetés: 150 év beidegződéseit kellene feladni?

szakember

csapadék

esővíz

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Újabb nyugtalanító részletek a krakkói vérengzésről

Újabb nyugtalanító részletek a krakkói vérengzésről
A lengyel belügyminisztérium megerősítette, hogy a krakkói lövöldözés elkövetője lengyel állampolgár. Az Onet értesülései szerint a férfi a Szentkereszt vajdaságbeli Ostrowiec Świętokrzyskiből származó Michał O.
 

Menekülő tömeg, sikolyok és lövések – így élte át Krakkó a szombati borzalmat

Hat halott Krakkóban: a rendőrökkel is tűzharcba keveredett a támadó, egy villamost is eltalált

Megszólalt a magyar Külügyminisztérium a krakkói vérengzésről

Forsthoffer Ágnes is osztozik a krakkóiak gyászában

„Magyarország a lengyel nép mellett áll” – üzent Magyar Péter a gyilkos támadás után

Megrázta a krakkói lövöldözés híre a magyar köztársasági elnököt

Halálos lövöldözés rázta meg Krakkó belvárosát

Vízmegtartás helyett ... – 150 év beidegződéseit kellene feladni?

Vízmegtartás helyett ... – 150 év beidegződéseit kellene feladni?

Nagyon sok csapadékot veszít el Magyarország azzal, hogy 150 évig a vízelvezetésre koncentrált és nem a vízmegtartásra – mondta Goda Zoltán, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Karának adjunktusa a Szunyogh Media által írt, az esővízmegtartást és -hasznosítást középpontba állító edukatív cikk sorozatában. A szakember az InfoRádióban részletezte azt, miért kéne gyorsan cselekedni a vízmegtartással kapcsolatban.
Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)

Egyre nyitottabbak a banki ügyfelek arra, hogy a mesterséges intelligencia segítse őket pénzügyeik intézésében – mutat rá az NRC által a Gránit Bank számára készített digitális bankolási kutatás. A Gránit Guruhoz érkező kérdések elemzéséből az is kiderül, milyen segítséget várnak a felhasználók a virtuális pénzügyi asszisztensektől.
VIDEÓ
Kinek segít a Wekerle Plusz program? Balogh László, Inforádió, Aréna
Ki viseli a felelősséget az ügynöklista hibáiért? Sári Zsolt, Inforádió, Aréna
Félidős választások: eddig tartott a trumpizmus? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.09. hétfő, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tömegek tüntetnek Európában az adatközpontok féktelen terjeszkedése ellen

Tömegek tüntetnek Európában az adatközpontok féktelen terjeszkedése ellen

Európa-szerte utcára vonultak a tiltakozók a hétvégén, hogy az adatközpontok féktelen terjedése ellen demonstráljanak. A polgárok és a környezetvédő szervezetek elsősorban a mesterséges intelligencia kiszolgálására épülő létesítmények hatalmas energiaigénye, környezeti terhelése és a társadalmi egyeztetés hiánya miatt követelnek azonnali építési moratóriumot - írta a Bloomberg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a 600 oldalas Országos Vízmegtartási Koncepció: 4 fő pillérre épül, ezen múlhat a Balaton, Velencei-tó jövője is

Itt a 600 oldalas Országos Vízmegtartási Koncepció: 4 fő pillérre épül, ezen múlhat a Balaton, Velencei-tó jövője is

A következő években 221 milliárd forintot fordítanak vízügyi beruházásokra a rekordméretű aszálykárok mérséklése érdekében.

BBC
Business Sport Travel Science
Four women and two men killed in Krakow shooting as police say suspect wore 'military-style attire'

Four women and two men killed in Krakow shooting as police say suspect wore 'military-style attire'

Poland's interior minister says two police officers are among the injured, with one in a "critical condition". Meanwhile, the suspect has been taken to hospital.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 7. 20:02
Szomszédos számok – íme az ötös lottó nyerőszámai
2026. november 7. 19:04
Forsthoffer Ágnes is osztozik a krakkóiak gyászában
×
×