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Nyitókép: MTI/EPA/AFP pool/Ludovic Marin

Magyar Péter: újraépül a gyömrői Fekete István Általános Iskola – videó

Infostart / MTI

A kormány döntése nyomán megépülhet a gyömrői Fekete István Általános Iskola új épülete – jelentette be a miniszterelnök csütörtökön a Facebook-oldalán közzétett vidójában.

Magyar Péter azt mondta: az iskola új épületére csaknem 11 milliárd forintot biztosítanak a költségvetésből.

„Egy évek óta húzódó, több száz család életét megkeserítő ügy végére teszünk pontot" – hangsúlyozta a miniszterelnök.

Magyar Péter közlése szerint a beruházásra évek óta szükség lett volna, de az Orbán-kormány semmit nem lépett, sőt 2022-ben maga Lázár János, az Orbán-kormány építési és közlekedési minisztere döntött az iskolaépítés elhalasztásáról.

„A magyar gyermekeknek biztonságos, korszerű iskolák járnak, éljenek bárhol az országban. Gyömrőn most végre megteremtjük ennek a feltételeit, és folytatjuk a munkát országszerte" – fogalmazott a kormányfő.

Balajti István (Tisza), a térség országgyűlési képviselője a videóban elmondta, hogy az iskolában hosszú éveken keresztül méltatlan körülmények között - ázó, penészes tantermekben, életveszélyessé váló épületrészekben – tanultak a gyerekek.

A helyhiány miatt még a szertárakban is tanórákat kellett tartani; az elmúlt években az iskola épülete annyira leromlott, hogy az iskolát ki kellett üríteni, a mintegy 600 gyereket a város szélére, ideiglenes konténeriskolába költöztették.

A képviselő közlése szerint az új épület a régi helyén épül fel; egy csaknem 6500 négyzetméteres intézményt hoznak létre, amelyben 24 tanterem, 9 szaktanterem, 4 csoportszoba, egy három részre osztható tornaterem és egy külön tornaszoba is helyet kap.

A beruházás részeként megépülnek a szükséges utak, járdák, parkolók és kialakítják a megfelelő közműveket is – mondta Balajti István.

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Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter: újraépül a gyömrői Fekete István Általános Iskola – videó

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