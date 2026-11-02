Szovjetunió, puhatestűzés – Magyar Péter napirend előtti viszonválasza

A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődött a heti parlamenti munka, így a hétfői napirend előtti felszólalások sora is, szónoklatára a parlamenti frakciók reagálhattak, majd a kormányfőt a viszonválasz joga illette meg.

Magyar Péter viszonválaszában gratulált Sonnevend Pálnak, hogy az Alkotmánybíróság elnökévé választották.

A miniszterelnök az MTI tudósítása szerint kifogásolta, hogy az ellenzéki felszólalók nem beszéltek arról, hogy eddig miért szavazták le az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát, holott vannak olyanok a Házban, akik már húsz éve képviselők. Közben közösen lopták el a nemzet vagyonát – tette hozzá.

Toroczkai Lászlónak (Mi Hazánk) a kormányfő azt mondta: belehazudik a magyarok szemébe, amikor az EU-t a Szovjetunióhoz hasonlítja, hiszen az unióhoz önként csatlakozott Magyarország a magyarok döntése nyomán, az pedig, hogy a szovjetek bejöttek Magyarországra és évtizedeken át itt voltak, nem a magyarok döntése volt.

Közölte: kikéri magának, hogy a Mi Hazánk frakcióvezetője puhatestűeknek nevezte a honfitársait, továbbá azt is, hogy elhazudja az 1956-os forradalmat azzal, hogy kétségbe vonja a magyarok bátorságát, amellyel az oroszok ellen lázadtak.

Kitért a 2027-es költségvetésre is, felhívva arra a figyelmet, 1600 milliárd forintot spórol magán az állam; nem lesznek például százmilliárdos kommunikációs költések. Lesz SZÉP-kártya a nyugdíjasoknak és 2008 óta először jelentősen megemelik a minimálnyugdíjat – részletezte. Elmondta, 2,5 millió embernek csökken az adója jövőre, és megduplázzák a családi pótlékot.

A Tisza lakáspolitikájáról szólva közölte, már az első napokban óriási volt az érdeklődés a Wekerle Plusz program iránt. Hozzátette, 10 és 100 milliárdokat fognak a költségvetésnek spórolni, mert az előző kormány csendben odaadta az állami kamattámogatást a bankoknak.