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Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. hármas és négyes reaktorcsarnoka 2023. december 5-én. Ezen a napon az Euratom előírásainak megfelelően az erőműben bejelentették az Európai Uniónak a paksi atomerőmű további üzemidő-hosszabbításának megkezdését. A bejelentéssel elkezdődik az az egy évtizedes folyamat, amelynek eredményeként az erőmű üzemelési engedélye húsz évvel, 2052-57-ig hosszabbodhat meg.
Nyitókép: MTI/Kiss Dániel

Fontos változás történt a Paksi Atomerőműben

Infostart / MTI

Ismét névleges teljesítményen üzemel a paksi atomerőmű 4. blokkja, miután november 1-én befejeződött a blokk főjavítása – közölte honlapján a nukleáris cég.

A blokkot szeptember 18-án állították le a tervezett műveletre. A főjavítás magában foglalja a friss üzemanyag betöltését és a karbantartási stratégia szerint tervezett, több ezer lépésből álló program végrehajtását, amely lehetővé teszi, hogy a blokk lehetőség szerint 15 hónapig leállás nélkül termeljen.

Az erőmű 2. blokkját, amelyen szintén főjavítást végeznek, október 28-án állították le, de teljesítményét a művelethez kapcsolódó karbantartás miatt már október 16-án 50 százalékkal csökkentették.

Az Országos Atomenergia Hivatal adatai szerint az erőmű 1. blokkja 511 megawatt, a 3. blokk 515 megawatt, a 4. blokk 507 megawatt teljesítményen működik.

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Kezdőlap    Belföld    Fontos változás történt a Paksi Atomerőműben

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