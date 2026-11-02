Fontos változás történt a Paksi Atomerőműben

A blokkot szeptember 18-án állították le a tervezett műveletre. A főjavítás magában foglalja a friss üzemanyag betöltését és a karbantartási stratégia szerint tervezett, több ezer lépésből álló program végrehajtását, amely lehetővé teszi, hogy a blokk lehetőség szerint 15 hónapig leállás nélkül termeljen.

Az erőmű 2. blokkját, amelyen szintén főjavítást végeznek, október 28-án állították le, de teljesítményét a művelethez kapcsolódó karbantartás miatt már október 16-án 50 százalékkal csökkentették.

Az Országos Atomenergia Hivatal adatai szerint az erőmű 1. blokkja 511 megawatt, a 3. blokk 515 megawatt, a 4. blokk 507 megawatt teljesítményen működik.