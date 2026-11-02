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Bóka János, a Fidesz új parlamenti frakcióvezetõje sajtótájékoztatót tart a párt Lendvay utcai székháza elõtt 2026. július 22-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Bóka János: mindenkitől elvesz a Tisza jövő évi költségvetése

Infostart / MTI

Az átverés költségvetésének tartja a Fidesz a Tisza-kormány 2027-es büdzséről szóló törvényjavaslatát.

Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője hétfői sajtótájékoztatóján úgy értékelt: a Tisza-kormány a jövő évi költségvetésről szóló javaslatával átveri a magyar embereket, a Tisza nem tartja be a kampányígéreteit, senki nem azt kapja, amit a választások előtt megígértek neki. Az előterjesztést „baloldali, újkommunista" költségvetésként jellemezte, amelynek szerinte pontosan olyan hatása lesz, mint amilyen a korábbi baloldali költségvetéseknek volt.

Azt mondta, a 2027-es költségvetés mindenkitől elvesz, még azoktól is, akinek ad valamit, mert valójában többet vesz el tőlük, mint amennyit ad.

Úgy értékelt: a jövő évi költségvetés megfojtja a vállalkozásokat és a gazdaságot, beruházások maradhatnak el, a tőkekiáramlás növekedhet, munkahelyek szűnhetnek meg, a reálbérnövekedés pedig alatta marad az ideinek. A javaslat bünteti a sikert, a teljesítményt és mindazokat, akik többet és keményebben akarnak dolgozni, valamint azokat is, akik már ledolgozták az életüket – hangsúlyozta.

A Fidesz frakcióvezetője szerint a nagy „dérrel-dúrral" bejelentett adócsökkentésekről azt mondta, az ígért béremelésekből levonják az adójóváírásokat, a maradékot pedig elviszi a várható élelmiszer- és üzemanyagár-emelkedés.

A javaslat szerinte 26 különböző adóemelést, illetve új adónem bevezetését tartalmazza. Lesz vagyonadó, emelkedik a társasági adó, az innovációs járulék, a kiskereskedelmi adó, a biztosítási adó, a reklámadó, a jövedéki adó, a rehabilitációs hozzájárulás, a cégautóadó, a bányajáradék, a vízkészletjárulék, új szén-dioxid-adót vezetnek be, a katát a duplájára emelik, a személyi jövedelemadó szabályozása pedig az anyák adómentességét jelentősen korlátozni fogja – sorolta Bóka János.

Emellett továbbra sem számolnak a védett üzemanyagár bevezetésével és az árréskorlátozást kivezeti a költségvetéshez kapcsolódó adótörvény javaslat - hívta fel a figyelmet a frakcióvezető, aki szerint csak „az akarja kivezetni az árréskorlátozást, aki árat akar emelni".

Bóka János bírálta, hogy a kormány nem fogja bevezetni jövőre a 14. havi nyugdíj második heti részletét, ami egy átlagos nyugdíjas zsebéből 66 ezer forintot vesz ki. Kritizálta a lakástámogatási rendszer átalakítását is, mert értékelése szerint ez gyakorlatilag lehetetlenné teszi, hogy a fiataloknak belátható időn belül otthonhoz jussanak.

A frakcióvezető kijelentette: a Fidesz a törvényjavaslatot ebben a formában elfogadhatatlannak tartja, annak visszavonását kezdeményezi, és csak olyan költségvetési indítványt támogat, ami valóban adókat csökkent, támogatja a vállalkozásokat és a gazdaságot, illetve tisztességes béremelést valósít meg.

Az MTI kérdésére hozzátette: amennyiben ehhez a Fidesz módosító javaslatai szükségesek, akkor ezeket benyújtják majd a parlamentnek, ahogyan korábban a 2026-os költségvetés módosításakor is éltek ezzel lehetőséggel.

Bóka János egy másik kérdésre válaszolva közölte: egyetért Orbán Viktor pártelnök megfogalmazásával, miszerint a felcsúti Puskás Akadémiára érkezett több mint 45 milliárdnyi tao-forrásból az egész nemzet gyarapodott. A frakcióvezető szerint a felcsúti klubnak nyújtott tao-támogatás az összes támogatásnak kevesebb, mint 3 százaléka, és a források jelentős része a gyermekek sportolását, utánpótlás-nevelést támogatta.

Palóc André, a Fidesz országgyűlési képviselője arról beszélt: a kormány saját bevallása szerint is közel 930 milliárd forinttal többet akar beszedni a vállalkozásoktól a különböző adóemelésekkel. Arra figyelmeztetett: ennek következtében megáll a bérdinamika és munkahelyek szűnhetnek meg. Arra is kitért: az idei 9 százalék fölötti bruttó átlagos béremelkedéssel szemben jövőre már csak 5,6 százalékos lesz a növekedés, ami az elmúlt 5 év 12,5 százalékos átlagának kevesebb, mint a fele lesz.

A fiatalok támogatásával kapcsolatban kiemelte, hogy a diákhitel keretösszege több mint harmadával csökken, a munkáshitel pedig kevesebb mint felére esik vissza. Az Otthon Start Program feltétélei kedvezőtlenebbek lesznek, és jelentősen csökken a babaváró hitel is forrása is – rótta fel.

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Kezdőlap    Belföld    Bóka János: mindenkitől elvesz a Tisza jövő évi költségvetése

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