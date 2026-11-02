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A Tisza-kormány megnyitja az ügynökaktákat – közölte a választáson nyertes párt miniszterelnöke csütörtökön a Facebookon.
Nyitókép: Getty Images/PieroAnnoni

Az ügynökakták nyomába ered a MAZSIHISZ

Infostart / MTI

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (MAZSIHISZ) tényfeltáró bizottságot hoz létre az ügynöklisták és az állambiztonsági múlt kutatására – közölte a felekezeti szervezet.

A Zsidó Emlékezet Bizottság feladata a listákon szereplő, a magyarországi zsidó felekezeti életet érintő, illetve abban tevékeny szerepet játszó személyek ügyeinek történeti feltárása – tartalmazza a közlemény.

A kormány döntése nyomán november 4-én nyilvánossá válnak az államszocializmus idején keletkezett ügynökakták.

A bizottság - amennyiben erre igény mutatkozik - egyedi, személyes ügyekben is segítséget kíván nyújtani az érintetteknek és hozzátartozóiknak a rendelkezésre álló dokumentumok értelmezésében és a történeti összefüggések tisztázásában – tette hozzá a MAZSIHISZ.

A bizottság munkájának tágabb célja a magyarországi zsidóság, mint felekezet szocializmus kori életének strukturális vizsgálata: annak feltárása, hogy az államszocialista rendszer, az állami egyházpolitika és az állambiztonság milyen módon volt jelen a zsidó felekezeti intézmények és közösségek életében, és milyen hatást gyakorolt azok működésére.

A vizsgálat során alapvető szempont a történeti körülmények, az egyéni élethelyzetek, az együttműködés jellegének és mértékének, valamint az állambiztonsági dokumentumok sajátosságainak figyelembevétele. A testület célja a történeti tények szakszerű, forráskritikai alapokon álló feltárása. A bizottságban a történeti kutatás, a levéltári szakértelem, valamint a zsidó felekezeti és vallási élet szempontjai egyaránt képviseletet kapnak – ismertették.

A bizottság vezetője Novák Attila történész, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közép-Európa Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa. Tagok: Toronyi Zsuzsanna levéltáros, muzeológus, a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár főigazgatója; Zima András történész, egyetemi tanár, a Holokauszt Emlékközpont igazgatója, valamint Darvas István főrabbi, az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem elnöke – olvasható a MAZSIHISZ közleményében.

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