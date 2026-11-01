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Forsthoffer Ágnes, az Országgyûlés elnöke az Országgyûlés plenáris ülésén 2026. szeptember 21-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Forsthoffer Ágnes a hergelésről tett közzé üzenetet

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Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke Mindenszentek és halottak napja alkalmával írt arról, hogy a politika lényegének nem a hergelést, a lejáratást tartja.

Vannak „politikusok”, akik szerint az a politika, hogy másokat lejáratnak. Akiknek a hazugság és a hergelés olyan, mint másnak a levegő, vagy egy falat kenyér – írja Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke, hozzátéve: „Ők az elmúlt rendszert szolgáló „politikusok”. Ebben a stílusban szocializálódtak, ezeket a módszereket tanulták. Nekik és politikai közösségüknek túl sok a rejtegetnivalójuk, ezért most nyugtalanok, és kétségbeesésükben támadnak. Nekem sokkal könnyebb, mert velük ellentétben nekem tiszta a lelkiismeretem. És tudom, hogy amikor egyszer majd számot adok életemről, nem az ő értékítéletük számít majd… Az előttünk álló hétvégén sokan elhunyt szeretteikre emlékeznek. A temető békés hely, ahol már senki nem bánt senkit” – fogalmaz a házelnök, aki azt írja: „Ne feledjük: egyszer minden különbség eltűnik közöttünk. Ugyanoda tartunk. Csak nem mindegy, milyen úton. Békés, méltó, szeretetteljes és áldott megemlékezést kívánok mindenkinek! Nekem is nagyon sokan hiányoznak…”

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