Forsthoffer Ágnes a hergelésről tett közzé üzenetet

Vannak „politikusok”, akik szerint az a politika, hogy másokat lejáratnak. Akiknek a hazugság és a hergelés olyan, mint másnak a levegő, vagy egy falat kenyér – írja Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke, hozzátéve: „Ők az elmúlt rendszert szolgáló „politikusok”. Ebben a stílusban szocializálódtak, ezeket a módszereket tanulták. Nekik és politikai közösségüknek túl sok a rejtegetnivalójuk, ezért most nyugtalanok, és kétségbeesésükben támadnak. Nekem sokkal könnyebb, mert velük ellentétben nekem tiszta a lelkiismeretem. És tudom, hogy amikor egyszer majd számot adok életemről, nem az ő értékítéletük számít majd… Az előttünk álló hétvégén sokan elhunyt szeretteikre emlékeznek. A temető békés hely, ahol már senki nem bánt senkit” – fogalmaz a házelnök, aki azt írja: „Ne feledjük: egyszer minden különbség eltűnik közöttünk. Ugyanoda tartunk. Csak nem mindegy, milyen úton. Békés, méltó, szeretetteljes és áldott megemlékezést kívánok mindenkinek! Nekem is nagyon sokan hiányoznak…”