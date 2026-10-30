Újfajta menetrendek már 61 budapesti megállóban

Befejeződött az új, digitális menetrendi táblák telepítése, így már mind a 61 kijelző ott van a budapesti megállókban – közölte pénteken a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

A közlemény szerint az eszközök a menetrend mellett valós idejű járatindulásokat és aktuális forgalmi információkat is mutatnak, sőt a látássérült utasok számára fel is olvassák azokat.

A BKK mostantól két éven keresztül gyűjti a tapasztalatokat az új technológiáról, ezért azt kéri az utasoktól, hogy osszák meg tapasztalataikat a társasággal.