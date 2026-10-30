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Budapest, 2026. szeptember 17.Új, digitális menetrendi táblát szerel fel a BKK szakembere a Jászai Mari téri buszmegállóban 2026. szeptember 17-én. Szeptemberben 61 budapesti megállóban helyezik ki az új, digitális menetrendi táblákat, amelyek valós idejû járatindulásokat és aktuális forgalmi információkat is közölnek - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).
Nyitókép: MTI/Hatházi Tamás

Újfajta menetrendek már 61 budapesti megállóban

Infostart / MTI

Az új, digitális menetrend-táblák valós idejű járatindulásokat és aktuális forgalmi információkat is mutatnak, emellett a látássérült utasok eligazodását is segítik.

Befejeződött az új, digitális menetrendi táblák telepítése, így már mind a 61 kijelző ott van a budapesti megállókban – közölte pénteken a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

A közlemény szerint az eszközök a menetrend mellett valós idejű járatindulásokat és aktuális forgalmi információkat is mutatnak, sőt a látássérült utasok számára fel is olvassák azokat.

A BKK mostantól két éven keresztül gyűjti a tapasztalatokat az új technológiáról, ezért azt kéri az utasoktól, hogy osszák meg tapasztalataikat a társasággal.

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Kezdőlap    Belföld    Újfajta menetrendek már 61 budapesti megállóban

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