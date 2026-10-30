Ilyen idő jön az országos hidegfront után

Ma kiemelten a középső országrészben, pénteken egyre inkább a délnyugati megyékben gyenge eső, zápor előfordulhat. Az északias szél főként a Nyugat-Dunántúlon és hazánk keleti felén megélénkül, olykor meg is erősödik – közölte a HungaroMet.

Péntek hajnalban az északi országrészben akár nulla fokra is leszaladhat a hőmérő higanyszála, míg lesz ahol 8-10 fokot is mérhetünk. Napközben időnként a napot is látjuk majd, de alapvetően borongós időre számíthatunk. A csúcshőmérséklet 10-14 fok között várható.