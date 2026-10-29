Egy hiba miatt vissza kellett fordulnia a Hungary Airlines Kínába tartó járatának

A repülőgép biztonságosan visszatért Budapestre, a hiba pontos okát még vizsgálják. A társaság közben jelentős flottabővítést tervez, és a személyszállítás felé is nyitna – számolt be róla az Index.

Az AIRportal.hu beszámolója szerint a HA-LHU lajstromjelű Airbus A330-200F a HUA115-ös járatszámmal indult Kína felé, amikor a repülés során hajtómű-vibrációra utaló jelzést észleltek a műszerek.

Az eset este fél hét körül történt, amikor a repülőgép már Románia légterében, Bukarest térségének közelében járt. A jelzést követően a légitársaság úgy döntött, hogy a gép visszatér a budapesti kiindulási repülőtérre. A teherszállító nem sokkal este nyolc óra előtt biztonságosan leszállt Budapesten.

A légitársaság tájékoztatása szerint egyelőre vizsgálják, pontosan mi idézte elő a műszerek által jelzett rendellenességet.