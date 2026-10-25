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Nyitókép: Pixabay

A Mikulás szarvasa vágtázott Debrecenben az utcán és ez most nem gyerekmese, videó is készült

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Egy külvárosi úton, a debreceni Veres Péter utcában rögzítettek egy szabadon kószáló jávorszarvast.

A hazánkban nem honos, ritkán felbukkanó állat vélhetően egy szomszédos országból tévedt a térségbe.

A helyi közösségi médiában közzétett felvételek tanúsága szerint a termetes állat az autóúton ügetett.

Magyarországon nincs állandó, önfenntartó jávorszarvas-állomány, a legközelebbi populációk Ausztriában, Szlovákiában és Lengyelországban élnek. Ritka, alkalmi kóborlóként azonban feltűnhetnek hazánkban magányos példányok; legutóbb október elején a Nyírségben sikerült megörökíteni egy áttévedt egyedet – emlékeztet a haon.hu.

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Kezdőlap    Belföld    A Mikulás szarvasa vágtázott Debrecenben az utcán és ez most nem gyerekmese, videó is készült

debrecen

állatvédelem

jávorszarvas

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