A Mikulás szarvasa vágtázott Debrecenben az utcán és ez most nem gyerekmese, videó is készült

A hazánkban nem honos, ritkán felbukkanó állat vélhetően egy szomszédos országból tévedt a térségbe.
A helyi közösségi médiában közzétett felvételek tanúsága szerint a termetes állat az autóúton ügetett.
Magyarországon nincs állandó, önfenntartó jávorszarvas-állomány, a legközelebbi populációk Ausztriában, Szlovákiában és Lengyelországban élnek. Ritka, alkalmi kóborlóként azonban feltűnhetnek hazánkban magányos példányok; legutóbb október elején a Nyírségben sikerült megörökíteni egy áttévedt egyedet – emlékeztet a haon.hu.