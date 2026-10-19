Eldőlt: kivezetik az árrésstopot

A jövő évi költségvetés főbb számait ismertette Magyar Péter az országgyűlés hétfői ülésén. A változtatások felsorolásakor bejelentette, hogy a kormány kivezeti az árrésstopot, amelyet elhibázott intézkedésnek nevezett, és amely szerinte csak a fogyasztók terheit növelte.

Elmondása szerint a kabinet egyeztetett az elmúlt hónapokban számos vállalkozóval, élelmiszer-feldolgozóval, boltossal és kereskedővel, és ezen megbeszélések alapján döntött az árrésstop kivezetéséről.

Sem időpontot, sem ütemezést nem ismertetett a minszterelnök, azt azonban elmondta, hogy a megszüntetést a szeptemberi, 1,6 százalékos infláció, illetve az élelmiszer-árak éves alapú 1,3 százalékos csökkenése teszi lehetővé.

Az árrésstopot 2025. március 17-én vezette be az akkori kormány. A korlátozás kezdetben 30 alapvető élelmiszerre vonatkozott az évi egymilliárd forintnál nagyobb bevételű kiskereskedők esetében, és maximálta az alkalmazható árrést. A cél az élelmiszerinfláció csökkentése, az „indokolatlan áremelések” megfékezése volt.