Kiderült, ki veszi át a Magyar Posta irányítását

A miniszter bejegyzésében úgy fogalmazott, a Magyar Posta sikere azon múlik, hogy az új piaci környezethez miképpen tud hatékony működés mellett alkalmazkodni, ezért fontos, hogy a posta élére olyan vezető kerüljön, aki nagy szervezetek átalakításában és infrastruktúra működtetésében nemzetközi szinten bizonyított.

Szakonyi András mintegy három évtizedet töltött világcégek vezetésében: a GE-nél, a New York-i tőzsdén jegyzett Iron Mountainnél, majd a Ferrovialnál, ahol digitális infrastruktúra-fejlesztésekért felelt, ezt a tudást most a magyar emberek szolgálatában kamatoztathatja - írta a miniszter.