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A Magyar Posta logója egy ház falán.
Nyitókép: Magyar Posta/Facebook

Kiderült, ki veszi át a Magyar Posta irányítását

Infostart / MTI

Szakonyi András lett a Magyar Posta vezérigazgatója – jelentette be Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter csütörtökön Facebook-oldalán.

A miniszter bejegyzésében úgy fogalmazott, a Magyar Posta sikere azon múlik, hogy az új piaci környezethez miképpen tud hatékony működés mellett alkalmazkodni, ezért fontos, hogy a posta élére olyan vezető kerüljön, aki nagy szervezetek átalakításában és infrastruktúra működtetésében nemzetközi szinten bizonyított.

Szakonyi András mintegy három évtizedet töltött világcégek vezetésében: a GE-nél, a New York-i tőzsdén jegyzett Iron Mountainnél, majd a Ferrovialnál, ahol digitális infrastruktúra-fejlesztésekért felelt, ezt a tudást most a magyar emberek szolgálatában kamatoztathatja - írta a miniszter.

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