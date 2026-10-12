Orbán Viktor bejelentést tett közösségi oldalán

„Fél évvel a választás után. Hol tart Magyarország, hol tart a magyar jobboldal? Nézzétek este a Bayer Show-t a HírTV-n!” – írta Orbán Viktor a közösségi oldalán. A volt miniszterelnök bejegyzését Deák Dániel politikai elemző is értelmezte, aki szerint a beszélgetés két fő témája az ország jelenlegi helyzete és a magyar jobboldal állapota lehet – írta a Magyar Nemzet.

Deák Dániel több olyan intézkedést is kiemel, amelyek az elmúlt időszakban a politikai viták középpontjába kerültek. Ezek között szerepel a védett üzemanyagár megszüntetése, az árrésstop tervezett kivezetése, valamint a bejelentett adóemelés. Az elemző szerint a fejlemények ismét előtérbe helyezhetnek olyan kérdéseket, amelyekről Orbán Viktor már a választási kampányban is beszélt.