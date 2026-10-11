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A Balatonnál esett a legtöbb csapadék.
Nyitókép: Infostart

Valóságos özönvíz zúdult a Balatonra

Infostart / MTI

A Balatonnál több helyen is mintegy 43 milliméter, míg Budapesten 29 milliméter eső esett az elmúlt 24 órában - közölte a HungaroMet Zrt.

A bejegyzésben közzétett, az elmúlt 24 óra csapadékösszegét mutató térkép szerint három sávban esett jelentősebb mennyiségű eső.

A Lenti-Balaton-Budapest vonalon jellemzően 30 milliméter feletti csapadékmennyiséget regisztráltak.

Országosan

a legtöbb eső - 43 milliméter - Balatonkenesén volt,

emellett ebben a térségben Keszthely Tanyakereszt mérőállomásnál 42,6 millimétert, Letenyén és a Pátkai víztározónál egyaránt 39,5-39,5 millimétert, Balatonedericsen 37,3 millimétert, Siófokon 36,5 millimétert, Agárdon 35,6 millimétert, Balatonakaliban pedig 35,5 millimétert mértek.

A Mecsek környezetében is 30 milliméter feletti esőt regisztráltak - Sellyén 38 millimétert, Pogány repülőtéren 36,9 millimétert -, ez a jelentősebb csapadéksáv benyúlt a Duna-Tisza közére is, szintén 30 milliméter körüli csapadékösszeget eredményezve.

A harmadik jelentősebb csapadéksáv a Szeged-Debrecen vonalon alakult ki, itt is jellemzően 30 milliméter körüli mennyiség esett az elmúlt 24 órában.

A szombat este érkezett csapadékból az északnyugati területek maradtak ki: Sopron környezetében csak 0,1 milliméter eső hullott.

Pontatlanság

A HungaroMet Zrt. vasárnap korábban a honlapján más adattal közölt térképet mutatott be - amelyen Budapestre mintegy 53 millimétert csapadékadat szerepelt - ám ezt később korrigálták a helyes adatokkal. Facebook-oldalukon egy, a korábbi, hibás térképet bemutató kommentre válaszolva azt írták: honlapjukon a térképek automatikusan állnak elő, így adatellenőrzésig hibák előfordulhatnak.

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