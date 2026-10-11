Ennek az 5 centinek nagyon örült Budapest

Az elmúlt 24 óra csapadékösszegét mutató térkép szerint három sávban esett jelentősebb mennyiségű eső.

A Lenti-Balaton-Budapest vonalon jellemzően 30 milliméter feletti mennyiséget regisztráltak, a Balaton keleti és nyugati medencéjében is volt olyan mérőállomás, ahol 43-43 millimétert, de

a legtöbbet Budapesten, 52,9 millimétert mértek.

A Mecsek környezetében is 30 milliméter feletti mennyiséget regisztráltak, ez a jelentősebb csapadéksáv benyúlt a Duna-Tisza közére is, szintén 30 milliméter körüli csapadékösszeget eredményezve.

A harmadik jelentősebb csapadéksáv a Szeged-Debrecen vonalon alakult ki, itt is jellemzően 30 milliméter körüli mennyiséget regisztráltak az elmúlt 24 órában.

A szombat este érkezett csapadékból az északnyugati területek maradtak ki: Sopron környezetében csak 0,1 milliméter esőt rögzítettek.