Magyar Péter: az volt a cél, hogy Orbán Viktor ellehetetlenítsen

A miniszterelnök vasárnap esti Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott, a cél az volt, hogy Orbán Viktor ellehetetlenítse az ő választási indulását és ezzel a rendszerváltást.

"Ahogy az ügyészségi nyomozati iratokból kiderül, a nyomozó hatóság hónapokig rongálás miatt nyomozott az ötkertes provokáció ügyében. Tette ezt úgy, hogy ők maguk világosan leírták, hogy a telefon működőképesen, sérülés nélkül visszakerült a tulajdonosához" - idézte fel a miniszterelnök.

Kitért arra, hogy 2024 szeptemberében Fürcht Pál főügyészként mindenféle indokolás és új bizonyíték nélkül átminősítette a rongálást lopássá. Hozzátette: ezzel egy célja lehetett, hogy a súlyosabb bűncselekmény gyanúja miatt az Európai Parlament felfüggessze a mentelmi jogát, és az orbáni ügyészség ellehetetlenítse az indulását a választáson.

Mint írta, Fürcht Pál volt az, aki nemrég már azzal "haknizta körbe" a magyar sajtót, hogy az utóbbi években a nyomozó hatóságok politikai utasításra jártak el politikailag érzékeny ügyekben, így az aranykonvojügyben is.

Az ügy

A Legfőbb Ügyészség szerint Magyar Péter 2024. június 21-én hajnalban egy budapesti klubban szórakozott, ahol szóváltásba került egy őt mobiltelefonnal videózó férfival. Magyar kivette a férfi kezéből a telefont, majd szándékosan a Dunába ejtette. A vádhatóság 2024. szeptember 26-án közölte, hogy Polt Péter legfőbb ügyész lopás miatt indítványozta az akkor európai uniós parlamenti képviselő mentelmi jogának felfüggesztését. Az EP 2025. október 7-ei plenáris ülésen nem szavazta meg a felfüggesztést.

2026. szeptember 22-én Lajtár István legfőbbügyész-helyettes indítványozta Magyar Péter miniszterelnök, tiszás országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését.

A miniszterelnök még aznap Facebook-oldalán kérte, hogy az Országgyűlés függessze fel mentelmi jogát, amit a törvényhozás szeptember 28-án megszavazott.

A Központi Nyomozó Főügyészség október 7-én hallgatta ki a politikust, aki - a főügyészség közleménye szerint - nem ismerte el a terhére rótt bűncselekmény elkövetését, és érdemi védekezést terjesztett elő.

A miniszterelnök aznap a Facebook-oldalán azt írta, hogy egy előre egyeztetett időpontban hallgatták ki, rövid vallomást tett, nem ismerte el a terhére rótt bűncselekményt. Hozzátette, hogy minden további fejleményről tájékoztatást ad.