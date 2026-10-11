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Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Hadházy Ákos csalódott

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Feljelentést tesz a nyomozó hatóságoknál Hadházy Ákos korábbi országgyűlési képviselő az augusztus 20-i állami rendezvények közbeszerzésével kapcsolatban.

A volt képviselő közlése szerint a közbeszerzés versenykorlátozó befolyásolása és befolyással üzérkedés gyanúja miatt fordul a hatóságokhoz, de szorgalmazza a hűtlen kezelés és a költségvetési csalás lehetőségének kivizsgálását is.

Hadházy Ákos álláspontja szerint a tárca anyaga nem adott választ arra, hogy történt-e túlárazás, kik döntöttek az ajánlattételre felkért három cég személyéről, miért juthatott a nyertes cég korábban információkhoz, valamint hogy mi volt Radnai Márk kormánybiztos pontos szerepe a folyamatban.

Az ügy előzménye, hogy a G7 sajtóbeszámolója szerint a nyertes Hardrock Kft. vezetője már a hivatalos július 7-i felkérés előtt hetekkel egyeztetéseket folytatott a korábbi szervezővel a költségvetésről és a lebonyolítási részletekről.

A nyilvánosságra került levelezésekben Radnai Márk neve is felmerült az előlegkifizetések kapcsán. A kormánybiztos korábban visszautasította a vádat, jelezve: kizárólag a kreatív koncepció kialakításában nyújtott segítséget, a közbeszerzési és szervezési eljárásokban semmilyen hatásköre nem volt – foglalta össze a történéseket a telex.hu.

A rendőrség versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési eljárásban elkövetett bűntette miatt már korábban eljárást indított az ügyben, a Belügyminisztérium pedig pénteken hozta nyilvánosságra a saját belső vizsgálatát lezáró jelentést.

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