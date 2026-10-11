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Kétgyermekes család sétál egy városban.
Nyitókép: Getty Images/Liliya Krueger

Elbeszélgetés a tanárokkal – segíthet a szülő a középiskolai felvételi előtt

InfoRádió

Elindult a középiskolai felvételi szezon, a gimnáziumok és a technikumok egymás után hirdetik meg a nyílt napjaikat. A diákokra nehéz hónapok várnak, ugyanis fel kell készülniük életük első komoly téttel rendelkező vizsgájára. Az iskolaválasztás és a gyerekek támogatása a szülőkre is nehéz terhet ró.

Egy 2025-ös amerikai vizsgálat szerint a középiskolai felvételi sok esetben stresszeli a szülőket is. Rengeteg új információt kell feldolgozniuk a kiszemelt iskolákról és a felvételiről, amely számos adminisztratív feladatot jelent. Jelentős a lelki teher is, amelyet a bizonytalanság, a versenyhelyzet és a gyermekük jövőjéért érzett személyes felelősség tovább fokozhat. Ezek összeadódva okozzák azt a jelenséget, amelynek tudományos elnevezése a szülői oktatási szorongás. Ez fizikai és lelki tüneteket egyaránt okozhat, de az iskolák sokat tehetnek az enyhítése érdekében.

Szegeden például a Karolina Gimnázium olyan előkészítőket szervez, amelyen

nemcsak a diákok gyakorolhatják be a vizsgatípus feladatait, hanem a szülők is elbeszélgethetnek a tanárokkal

és megismerkedhetnek az épülettel, illetve az ott végzett munkával. „Tapasztaljuk, mennyire sokat jelent mind a szülőknek, mind a gyerekeknek, hogy már nem egy idegen intézménybe adják le a jelentkezést a felvételikor – mondta az InfoRádiónak Horváthné Hodács Zsuzsanna, az intézmény főigazgató-helyettese.

A szegedi iskolában ráadásul virtuális barátként kísérik végig a jelentkezőket és családjaikat a felvételi hónapokig tartó időszakán. A szülőknek címzett hírlevelekben elmagyarázzák a felvételi központi szabályait, felhívják a figyelmet a határidőkre, a szaktanárok pedig a felvételi vizsgára való felkészüléshez, a stressz kezeléséhez adnak gyakorlati tanácsokat.

Az iskola másik tanára, Tráserné Horváth Annamária szerint a szülőknek érdemes együtt gyakorolniuk a gyerekekkel, hiszen a diákoknak például matematikából 10 feladatot kell megoldaniuk 45 perc alatt, vagyis gyorsan és végig nagyon koncentráltan kell dolgozniuk, magyarból pedig sokszor amiatt veszítenek pontokat, mert sietve, figyelmetlenül olvassák el a feladat leírását.

Támogassuk, ne stresszeljük!

„Azért túlzásba sem kell esni” - erről korábban Mester Márk, a Jójegy oktatási startup társalapítója beszélt az InfoRádióban. Szerinte a leggyakoribb hiba szülői oldalról, hogy túlságosan sürgetik és hajszolják a diákot, még ha azt jó szándékkal is teszik.

A gyerekek és a szülők oktatási szorongásának az is lehet az oka, hogy egy diák teljesítményét egy másik tanuló eredményeihez hasonlítgatják. Erre Gál Beatrix, a Benedetto Gyermekvédelmi Szolgálat igazgatója figyelmeztetett az InfoRádióban. „Próbáljuk támogatni a gyereket abban, hogy magához képest a legtöbbet hozza ki, ne hasonlítsuk össze másokkal, mert minden gyerek egyedi, és ha jól teljesít, kapja meg a lehető legtöbb dicséretet és motivációt.

A szülői szeretetet egy fontos felvételi vizsga kapcsán sem szabad teljesítményhez kötni – hangsúlyozta az InfoRádióban a Benedetto Gyermekvédelmi Szolgálat igazgatója.

A szülői oktatási szorongásról Herczeg Zsolt készített összefoglalót.

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Kezdőlap    Belföld    Elbeszélgetés a tanárokkal – segíthet a szülő a középiskolai felvételi előtt

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