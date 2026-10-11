Ahol még este is várható csapadék

Döntően borult idő várható, majd a déli óráktól nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet. Éjjel tartós eső várható, csak reggelre szűnik meg a csapadék.

Hajnaltól megélénkül, napközben olykor megerősödhet az északnyugatira forduló szél.

A maximum 17, 18, a késő esti hőmérséklet 11 fok körül várható.

Ahol még lehet eső a mai napon

A csapadékzóna gyengülve kelet, északkelet felé halad, várhatóan a kora délutáni órákra elhagyja hazánkat, mögötte északkeleten néhol előfordulhat még kisebb eső, záporeső.

Estétől nyugatra ismét felhők éreznek, melyekből helyenként zápor előfordulhat.

Az északnyugati, északi szél a Dunántúlon és a középső országrészben megélénkül, helyenként megerősödik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 16 és 21 fok között várható, de a tartósan felhős, legtovább csapadékos keleti tájakon ennél pár fokkal hűvösebb maradhat az idő. Késő este 6, 14 fok valószínű.