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Egy szántóföld egy fával, borult, felhős időben.
Nyitókép: Pexels

Ahol még este is várható csapadék

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A vasárnap estig várható időjárás a fővárosban és környékén.

Döntően borult idő várható, majd a déli óráktól nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet. Éjjel tartós eső várható, csak reggelre szűnik meg a csapadék.

Hajnaltól megélénkül, napközben olykor megerősödhet az északnyugatira forduló szél.

A maximum 17, 18, a késő esti hőmérséklet 11 fok körül várható.

Ahol még lehet eső a mai napon

A csapadékzóna gyengülve kelet, északkelet felé halad, várhatóan a kora délutáni órákra elhagyja hazánkat, mögötte északkeleten néhol előfordulhat még kisebb eső, záporeső.

Estétől nyugatra ismét felhők éreznek, melyekből helyenként zápor előfordulhat.

Az északnyugati, északi szél a Dunántúlon és a középső országrészben megélénkül, helyenként megerősödik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 16 és 21 fok között várható, de a tartósan felhős, legtovább csapadékos keleti tájakon ennél pár fokkal hűvösebb maradhat az idő. Késő este 6, 14 fok valószínű.

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