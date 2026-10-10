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Mediterrán Hyalomma marginatum (vadász-) kullancsok (garrapaták). Krími-kongói vérzéses lázat terjeszthetnek.
Nyitókép: Getty Images/Wendy Rauw Photography

Szakértő: veszélyes kullancsfaj tűnt fel Magyarországon, keresik a kutatók, vérzéses lázat terjeszt

Infostart / InfoRádió

A krími-kongói vérzéses láz vírusát terjeszti az a kullancsfajta, amelynek magyarországi megtelepedésétől tartanak a kutatók, ezért most a lakosság segítségét kérik. Minderről Földvári Gábor, a HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont Járványökológiai Kutatócsoportjának vezetője beszélt az InfoRádióban.

Földvári Gábor elmondta: ezek a Hyalomma kullancsok, amelyeket a kullancsügyelő program segítségével is keresnek, azért érdekesek, mert nálunk nem őshonosak, viszont tőlünk délebbre, mediterrán, illetve afrikai országokban előfordulnak. És ahol ezek helyben jelen vannak, nagyon veszélyes kórokozókat terjeszthetnek, ilyen például a krími-kongói vérzéses láz vírusa.

Hozzátette: ezek az állatok nagyon gyakran vándormadarak által kerülnek be Magyarországra, sőt akár Észak-Európáig is eljutnak.

„Az utóbbi években, évtizedekben arra lettünk figyelmesek több európai kutatóhoz hasonlóan, hogy egyre gyakrabban találkozunk ezekkel a felnőtt kullancsokkal”

– hangsúlyozta a szakember. Elmondása szerint ez azért érdekes, mert ha ezekből a kullancsokból több példány megtelepszik mondjuk egy háziállaton, akkor egy helyi populáció is megjelenhet.

Amikor a kutatócsoport elkezdte a vizsgálatot, azt tűzték ki célul, hogy vajon megtalálják-e ezeket a kullancsokat Magyarországon.

„Megtaláltuk a felnőtt kullancsokat, ám ez még nem egyenlő azzal, hogy a faj meg is telepedett nálunk,

azaz, stabil populációi lennének. A különbség abban rejlik, hogy eddig is hurcolták be a vándormadarak ezeket a kullancsokat, valószínűleg jelentek meg itt-ott példányai” – fogalmazott Földvári Gábor. Felhívta azonban a figyelmet arra, hogy

a klímaváltozás hatására egyre könnyebben fognak tudni áttelelni ezek a kullancsok,

ha az ősz és a tél egyre enyhébbé válik (mint most is). Azért emelte ki az őszi időszakot, mert ilyenkor vedlik át a nimfa állapotból – amelyik a lárva állapot után következik, ebben a kullancsok megszívják magukat vérrel, majd leesnek a vándormadarakról – egy felnőtt kullanccsá. És ha a nimfa átvedlett, már egészen érzéketlen a hidegre, vagyis a felnőtt példány már át tud telelni. Hozzátette: jelenleg ezt a folyamatot vizsgálják.

A szakember arról is beszélt, hogy a lakosság segítségét is kérik abban, hogy jelentsék, ha ilyen kullancsokat látnak.

A Hyalomma kullancs a hazai fajoknál nagyobb méretű, csíkozott lábú és gyors mozgású,

ezért könnyen felismerhető – hívta fel a figyelmet.

„A lakosság már az első évben is több megfigyelést jutatott el hozzánk. Egyrészt fotót lehet beküldeni a Pragmatick nevű alkalmazásunk segítségével, vagy pedig e-mailen a kullancsfigyelo.hu oldalon leírtak alapján tudnak beküldeni nekünk kullancsfotókat. Ha Hyalomma kullancsot találnak, kérjük, rakják egy jól záródó tégelybe vagy egy simítózáras tasakba, és küldjék el nekünk, mi pedig ki is megyünk a helyszínre további vizsgálatokat végezni” – mondta Földvári Gábor.

Kiemelte: ez most egy olyan időszak, amikor nagy esély van arra, hogy az emberek találnak ilyen kullancsokat, különösen az állattartóknak érdemes figyelniük.

A cikk Herczeg Zsolt interjúja alapján készült.

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vizsgálat

kullancs

krími-kongói vérzéses láz

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