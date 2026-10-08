Eltűnhet némi stressz a repülős utakból – szakértő ismertette a változásokat

„A várhatóan 2027-ben életbe lépő új szabályok alapvető változásokat nem hoznak az utazók életében, az újdonságokat leginkább azok fogják érzékelni, akik többet utaznak” – mondta az InfoRádióban Varga G. Gábor, az Egek ura blog szerkesztője. Hozzátette, az érkező változások inkább az átláthatóságot növelik, és az árak valós összehasonlítását teszik lehetővé az utasok számára.

A diszkont légitársaságok árképzése úgy alakult ki, hogy viszonylag alacsony jegyárakat hirdetnek meg, amikben viszont nincs benne semmilyen szolgáltatás, mindössze egy kis méretű, ülés alá helyezhető táska felvitele a fedélzetre, minden további poggyászért plusz díjat számolnak fel. Ez ma már egy bevett gyakorlat a légi közlekedésben, és nemcsak a „fapados” társaságok, hanem a többi is ebbe az irányba halad, még ha nem is abban a tempóban – mondta Varga G. Gábor.

Az Egek ura blog szerkesztője szerint az utasok, illetve a fogyasztóvédelem szempontjából mindezzel az a probléma, hogy a jegyárra rárakódó plusz költségek rendkívül különbözőek lehetnek a társaságoknál, mi több, még aszerint is változhatnak légitársaságon belül, hogy melyik reptéren száll fel az utas, aki így

nincs abban a helyzetben, hogy valóban összehasonlíthassa a különböző társaságok ajánlatait – például árösszehasonlító oldalak segítségével – ugyanarra az útra vonatkozóan.

Az új szabály alapján viszont a légitársaságoknak kötelezően olyan tarifát kell meghirdetniük a saját honlapjukon, ami tartalmaz egy nagyméretű kézipoggyászt is, ezáltal összehasonlíthatóvá válik egy adott cél felé legalább egy minimális szolgáltatás – tette hozzá.

Varga G. Gábor szerint a csomagszabályzaton kívül két másik alapvető változás is lesz. Ezek közül az első az ülőhelyekre és azok foglalására vonatkozik: a légitársaságoknak ezután

plusz díj felszámítása nélkül is

biztosítaniuk kell a véletlenszerű üléskiosztás mellett, hogy akik együtt vásárolnak jegyet (például egy család), azok egymás mellé ülhessenek. Megjegyezte: az, hogy az utas maga választhassa meg a helyét, továbbra is fizetős szolgáltatás marad.

A másik nagyon fontos változás a kártérítésekre, kompenzációkra vonatkozik – magyarázta a szakértő.

Járattörlés esetén, távolságtól függően a társaságoknak automatikusan fel kell ajánlaniuk a 250, 400 vagy 600 eurós kompenzáció igénylésének a lehetőségét,

proaktívan kell közelíteniük ebben az ügyben az utasok felé, felfedve, hogy hogyan kell azt igénybe venniük. A szakblog szerkesztője szerint ez nagyon jelentős előrelépés a jelenlegi állapothoz képest, hiszen bár az utasjogok pillanatnyilag is rögzítve vannak, viszont csak az utazókon múlik, hogy érvényesítik-e azokat a társaságokkal szemben. Jelenleg viszont az utasok többsége inkább nem él a lehetőséggel, nem igényli a neki járó kártérítést.

A cikk alapjául szolgáló hanganyagot Barkóczi Bence készítette.