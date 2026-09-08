Pályára dőlt fának ütközött és kisiklott egy motorvonat Baranyában

Az amerikai tőzsdéken nem volt hétfőn kereskedés, így innen nem érkezett iránymutatás, az ázsiai részvénypiacok és az európai indexek pedig a befektetői bizonytalanságról árulkodtak, nagyrészt estek a keddi kereskedésben. Az olajár emelkedik az elhúzódó közel-keleti feszültségek közepette, ami rányomja a bélyegét a hangulatra. A nap legfontosabb adata hazai szempontból a reggel megjelent inflációs statisztika: augusztusban 1,3 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak az egy évvel korábbi szinthez képest, ami kissé visszafogottabb emelkedés, mint amit az elemzők vártak. Az inflációs folyamatok pedig akár az MNB kamatdöntéseire is hatással lehetnek ősszel. A magyar tőzsde jelentős emelkedéssel zárt, Amerikában egyelőre borús a hangulat. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.