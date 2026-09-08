Azt közölték, hogy a Bajáról Dombóvárra tartó motorvonat a pályára dőlt fának ütközött és emiatt siklott ki. A baleset miatt Dombóvár és Máza-Szászvár között, a műszaki mentés befejezéséig, várhatóan több napig pótlóbusz közlekedik. Meg kell várni ugyanis azt a darut, ami visszaemeli a sínre a motorvonatot.
Pályára dőlt fának ütközött és kisiklott egy motorvonat Baranyában
Fának ütközött és kisiklott egy motorvonat a Baranya megyei Szalatnak közelében kedden délután, nem sérült meg senki – tájékoztatta a Mávinform azt MTI-t.
Prőhle Gergely az Arénában: az AfD elleni fegyver majd az lesz, ahogy kormányoz
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Újra emelkedik az olajár - Mi történik a tőzsdéken?
Az amerikai tőzsdéken nem volt hétfőn kereskedés, így innen nem érkezett iránymutatás, az ázsiai részvénypiacok és az európai indexek pedig a befektetői bizonytalanságról árulkodtak, nagyrészt estek a keddi kereskedésben. Az olajár emelkedik az elhúzódó közel-keleti feszültségek közepette, ami rányomja a bélyegét a hangulatra. A nap legfontosabb adata hazai szempontból a reggel megjelent inflációs statisztika: augusztusban 1,3 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak az egy évvel korábbi szinthez képest, ami kissé visszafogottabb emelkedés, mint amit az elemzők vártak. Az inflációs folyamatok pedig akár az MNB kamatdöntéseire is hatással lehetnek ősszel. A magyar tőzsde jelentős emelkedéssel zárt, Amerikában egyelőre borús a hangulat. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.
Súlyos milliókat bukhatnak a magyar szülők: itt a pénzügyi csapda, amibe rengetegen besétálnak
A gyermekvállalás során a családok bevétele valóságos pénzügyi hullámvasútra ül fel, amely nem a szüléskor, hanem már a várandósság közepén elindul.
UK announces sanctions on West Bank settlements prompting furious Israeli response
Britain's foreign secretary accuses settlers of carrying out the "ethnic cleansing" of Palestinians, as Israel responds by shutting the UK consulate in East Jerusalem.