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Nyitókép: Pexels.com

Pályára dőlt fának ütközött és kisiklott egy motorvonat Baranyában

Infostart / MTI

Fának ütközött és kisiklott egy motorvonat a Baranya megyei Szalatnak közelében kedden délután, nem sérült meg senki – tájékoztatta a Mávinform azt MTI-t.

Azt közölték, hogy a Bajáról Dombóvárra tartó motorvonat a pályára dőlt fának ütközött és emiatt siklott ki. A baleset miatt Dombóvár és Máza-Szászvár között, a műszaki mentés befejezéséig, várhatóan több napig pótlóbusz közlekedik. Meg kell várni ugyanis azt a darut, ami visszaemeli a sínre a motorvonatot.

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Az amerikai tőzsdéken nem volt hétfőn kereskedés, így innen nem érkezett iránymutatás, az ázsiai részvénypiacok és az európai indexek pedig a befektetői bizonytalanságról árulkodtak, nagyrészt estek a keddi kereskedésben. Az olajár emelkedik az elhúzódó közel-keleti feszültségek közepette, ami rányomja a bélyegét a hangulatra. A nap legfontosabb adata hazai szempontból a reggel megjelent inflációs statisztika: augusztusban 1,3 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak az egy évvel korábbi szinthez képest, ami kissé visszafogottabb emelkedés, mint amit az elemzők vártak. Az inflációs folyamatok pedig akár az MNB kamatdöntéseire is hatással lehetnek ősszel. A magyar tőzsde jelentős emelkedéssel zárt, Amerikában egyelőre borús a hangulat. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

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