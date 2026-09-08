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Egy vöröses színű tócsa a talaj egyik mélyedésében.
Nyitókép: Unsplash

Lezárult a vizsgálat az Almásfüzitőnél észlelt vörösiszap-szivárgás ügyében

Infostart / MTI

Korábban állampolgárok és a helyi horgászszövetség is jelezte, hogy vöröses anyag szivárog a Dunába, és felmerült a gyanú, hogy vörösiszap lehet. Ennek kellett mielőbb laboratóriumi vizsgálattal is utána járni.

Mint arról az Infostart is beszámolt, lehetséges vörösiszap-szivárgás észleltek augusztusban a Dunán, Almásfüzitőnél. A Komárom-Esztergom Vármegyei Horgászegyesületek Szövetsége (KEMHESZ), valamint állampolgári bejelentések alapján környezetvédelmi vizsgálat indult a folyó vizében elkeveredő, barnás színű anyag miatt.

Független laboratóriumi mérések alapján nem vörösiszap vagy a tározóból származó anyag szivárog a Dunába Almásfüzitőnél – tudatta szeptember 8-án, kedden a település polgármestere.

Szabó Gergely hozzátette, a tározókat kezelő Tatai Környezetvédelmi Zrt-től (TKV) kapta meg a vállalat által megrendelt vizsgálat eredményét, mely szerint

„egyik komponens mért értéke sem utal arra, hogy a szivárgás a gáttesten belül lévő vörösiszapból, vagy más technológiai anyagból származna”.

A jegyzőkönyv szerint a Dunában megjelenő vörösesbarna tócsák intenzív huminsav kioldódásból származnak. A polgármester hozzátette, a TKV a független analitikai eredményeket megküldte a Győr-Moson-Sopron vármegyei kormányhivatalhoz, mivel ők indítottak mintavétellel egybekötött vizsgálatot az ügyben.

A KEMHESZ információi szerint a térségben korábban mocsaras, lápos terület volt, ezért lehetségesnek tűnt, hogy az onnan származó, szerves anyagok oldódnak bele a vízbe, ez azonban a vizsgálatok mostani lezárásáig nem tekinthető mérvadónak.

(A cikk nyitóképe illusztráció.)

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Kezdőlap    Belföld    Lezárult a vizsgálat az Almásfüzitőnél észlelt vörösiszap-szivárgás ügyében

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