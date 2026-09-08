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A köztársasági elnöki jogköröket ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnök sajtótájékoztatót tart a Sándor-palotában tartott frakcióvezetõi egyeztetés után 2026. augusztus 3-án. Magyar Péter miniszterelnök a paksi atomerõmû leállítása és a rendkívüli hõség miatt kialakult helyzetrõl tájékoztatta Forsthoffer Ágnest, valamint az országgyûlési frakciók vezetõit.
Nyitókép: Bodnár Boglárka

Forsthoffer Ágnes a Balatonról üzent

Infostart / MTI

A tavak világnapjának legfontosabb üzente, hogy ma kell cselekedni a jövő érdekében – mondta az Országgyűlés elnöke a világnap alkalmából rendezett szakmai konferencián kedden Balatonfüreden.

Forsthoffer Ágnes felhívta a figyelmet az Európai Bizottság környezetvédelemért, vízminőségért és versenyképes körforgásos gazdaságért felelős biztosa, Jessika Roswall részvételére a balatoni rendezvényen, hangsúlyozva: ennek üzenete, hogy a tavak problémái, a klímaváltozás, az aszályok, a szélsőséges időjárás, a vízszintváltozás, a szennyezések, a biodiverzitás csökkenése közös európai kihívás.

Ezekre közösen, európai és nemzetközi szinten, egymással együttműködve lehet csak válaszolni – tette hozzá.

A házelnök a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség rendezvényén kitért arra is, egy ország hozzáállását megmutatja, milyen szinten foglalkozik a környezetvédelemmel.

Megjegyezte, büszke arra, hogy május óta önálló minisztérium felelős az élő környezetért.

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