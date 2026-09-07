A mentőhelikopter sem tudott már segíteni a motoroson

A 43 éves férfi Kisbucsa közelében a motorkerékpárjával megcsúszott egy kanyarban, kidöntött egy jelzőoszlopot, majd az árokba csapódott. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, de a motoros a helyszínen meghalt.

A szóvivő hozzátette, valószínűleg a helytelenül megválasztott sebesség lehetett a baleset oka, de a körülményeket még vizsgálják.

Egy másik motoros baleset

Összeütközött egy robogó és egy személygépkocsi Hetényegyházán, a Kossuth Lajos utcában. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszon teljes szélességében lezárták az utat.

Fotónk illusztráció.