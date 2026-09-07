ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.08
usd:
311.71
bux:
147747.91
2026. szeptember 7. hétfő Regina
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Motorbike Accident on the road with a car
Nyitókép: Jamiga / Getty Images

A mentőhelikopter sem tudott már segíteni a motoroson

Infostart / MTI

Meghalt egy motoros, aki lesodródott az útról és az árokba csapódott vasárnap délután a 76-os főúton Kisbucsánál - közölte a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A 43 éves férfi Kisbucsa közelében a motorkerékpárjával megcsúszott egy kanyarban, kidöntött egy jelzőoszlopot, majd az árokba csapódott. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, de a motoros a helyszínen meghalt.

A szóvivő hozzátette, valószínűleg a helytelenül megválasztott sebesség lehetett a baleset oka, de a körülményeket még vizsgálják.

Egy másik motoros baleset

Összeütközött egy robogó és egy személygépkocsi Hetényegyházán, a Kossuth Lajos utcában. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszon teljes szélességében lezárták az utat.

Fotónk illusztráció.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    A mentőhelikopter sem tudott már segíteni a motoroson

halál

motorbaleset

kisbucsa

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Sok élelmiszerünkben van pálmaolaj – ami miatt lángolnak az őserdők

Sok élelmiszerünkben van pálmaolaj – ami miatt lángolnak az őserdők
Indonéziában hatalmas tűzvészek pusztítanak. A hatóságok szerint az ültetvénytulajdonosok gyakran gyújtanak tüzet erdőségekben és tőzeglápokban, hogy területet nyerjenek a a pálmaolaj előállításához. 72 embert már őizetbe vettek gyújtogatás miatt. A pálmaolaj a globális élelmiszerellátás „jolly jokere”, és Indonézia állítja elő belőle a legtöbbet. A részletekről Braunmüller Lajos, az Agrárszektor főszerkesztője beszélt az InfoRádióban.
VIDEÓ
Miért kell egy jó meteorológus az olimpiai sikerhez? Vadnai Jonatán, Inforádió, Aréna
Hőhullámok és rekordaszály: mi vár még ránk? Kis Anna és Szabó Péter, Inforádió, Aréna
GDP, forint, euró: mi az igazi kockázat? Nyeste Orsolya és Madár István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.07. hétfő, 18:00
Prőhle Gergely
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Politikai földrengés érte Németországot, Merz jövője is megpecsételődhet

Politikai földrengés érte Németországot, Merz jövője is megpecsételődhet

Ma tartományi parlamenti választást tartottak Szász-Anhaltban, ahol közel 1,7 millió választópolgár döntöttt az új törvényhozás összetételéről és közvetve a következő tartományi kormányról. Az AfD története során először kerülhet hatalomra egy német tartományban, és akár önállóan is kormányt alakíthat, a CDU pedig 20 százalékpont alatti vereséget szenvedhetett. Az eredmény átrendezheti Németország politikai erőviszonyait, megkérdőjelezheti az AfD elszigetelésére épülő stratégia működőképességét, és súlyos belső vitákat indíthat el a kereszténydemokratáknál. Egy történelmi AfD-győzelem egyben Friedrich Merz kancellár személyes kudarca is lenne, ami meggyengítheti párton belüli tekintélyét, és bizonytalanná teheti hosszabb távú politikai jövőjét.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
F1 Spanyol Nagydíj 2026: debütál a madridi pálya, itt van minden fontos infó a versenyről!

F1 Spanyol Nagydíj 2026: debütál a madridi pálya, itt van minden fontos infó a versenyről!

Lássuk, mikor lesz a szabadedzés, az időmérő és a verseny Madridban, az idei 14. Forma-1-es hétvégén!

BBC
Business Sport Travel Science
Germany's far-right AfD set for big win in eastern state, just short of majority

Germany's far-right AfD set for big win in eastern state, just short of majority

Germany's AfD hails a "historic result" and is projected to win 44% of the vote in Saxony-Anhalt, far ahead of the conservatives on 17%.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 6. 21:36
Biztatónak tartja az ukrajnai rendezést szolgáló megbeszéléseket az amerikai delegáció az orosz és az ukrajnai egyeztetések után – a nap hírei
2026. szeptember 6. 21:12
Félmeztelenre vetkőzött a fideszes képviselő Budapest utcáin
×
×