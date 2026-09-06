ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.52
usd:
312.15
bux:
147747.91
2026. szeptember 6. vasárnap Zakariás
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Vitézy Dávid kétségek között, a macskájáról van szó

Infostart

A politikus vasárnap a közösségi oldalán osztott meg egy fotót az egyik kedvencéről, Henryről.

Vitézy Dávid vasárnap sem pihen: súlyos dilemmával szembesült a macskája kapcsán A bejegyzés tanúsága szerint a pihenéssel telt hétvégén is akadt megoldandó feladat: Vitézy Dávid tréfásan úgy fogalmazott, hogy vasárnap is súlyos döntéseket kell meghozni, jelesül azt, hogy jár-e Henrynek további jutalomfalat.

A politikus 2 óra alatt 30 ezer lájkot gyűjtött be a fotóval.

Vitézy Dávid köztudottan nagy állatbarát, és három mentett macska gazdája, akik közül Henry az egyik legismertebb.

A cica korábban már a választási kampányban és a mindennapi posztokban is többször feltűnt a politikus oldalán.

A közlekedési szakember rendszeresen kiáll az állatvédelmi ügyek és a mentett kisállatok örökbefogadása mellett, korábban civil állatmentő akciókban is részt vett, valamint felhívta a figyelmet a felelős állattartásra.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Vitézy Dávid kétségek között, a macskájáról van szó

macska

jutalom

vitézy dávid

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Az AI leamortizálja a diplománkat – miközben a jövő szakmájának még neve sincs

Az AI leamortizálja a diplománkat – miközben a jövő szakmájának még neve sincs
Az AI már képes elkészíteni azt az első kódvázlatot, szerződés-összefoglalót vagy prezentációt. Korábban a pályakezdők ezeken keresztül tanulták meg a szakmát. Eközben új állások születnek ugyanennek a technológiának az építésére, ellenőrzésére és szabályozására. A nagy kérdés az, hogy milyen tudásra lehet majd többször is új karriert építeni.
VIDEÓ
Miért kell egy jó meteorológus az olimpiai sikerhez? Vadnai Jonatán, Inforádió, Aréna
Hőhullámok és rekordaszály: mi vár még ránk? Kis Anna és Szabó Péter, Inforádió, Aréna
GDP, forint, euró: mi az igazi kockázat? Nyeste Orsolya és Madár István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.07. hétfő, 18:00
Prőhle Gergely
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Még lehet pályázni a CFO of the year díjra – Légy Te az év pénzügyi-gazdasági vezetője!

Még lehet pályázni a CFO of the year díjra – Légy Te az év pénzügyi-gazdasági vezetője!

Hamarosan kiderül, ki lesz az év vállalati pénzügyi-gazdasági vezetője Magyarországon. A CFO of the year 2026 díjra szeptember 15-éig lehet pályázni, és a Portfolio szeptember 23-ai Future of Finance 2026 konferenciáján adjuk át az elismerést.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő vagyonokat érhet ez a veszélyes retró játék: milliókat fizetnek érte a gyűjtők

Elképesztő vagyonokat érhet ez a veszélyes retró játék: milliókat fizetnek érte a gyűjtők

Az 1950-es években egy megdöbbentő, valódi radioaktív uránércet tartalmazó kísérleti készletet dobtak piacra gyermekeknek.

BBC
Business Sport Travel Science
US envoys arrive in Ukraine for talks after meeting Putin in Russia

US envoys arrive in Ukraine for talks after meeting Putin in Russia

It is the first trip by Steve Witkoff and Jared Kushner, Trump's top negotiators, to Kyiv.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 6. 11:51
Elhunyt a Magyar Rádió legendás rendezője
2026. szeptember 6. 09:43
Libás képet posztolt Magyar Péter
×
×