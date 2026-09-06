Vitézy Dávid kétségek között, a macskájáról van szó

Vitézy Dávid vasárnap sem pihen: súlyos dilemmával szembesült a macskája kapcsán A bejegyzés tanúsága szerint a pihenéssel telt hétvégén is akadt megoldandó feladat: Vitézy Dávid tréfásan úgy fogalmazott, hogy vasárnap is súlyos döntéseket kell meghozni, jelesül azt, hogy jár-e Henrynek további jutalomfalat.

A politikus 2 óra alatt 30 ezer lájkot gyűjtött be a fotóval.

Vitézy Dávid köztudottan nagy állatbarát, és három mentett macska gazdája, akik közül Henry az egyik legismertebb.

A cica korábban már a választási kampányban és a mindennapi posztokban is többször feltűnt a politikus oldalán.

A közlekedési szakember rendszeresen kiáll az állatvédelmi ügyek és a mentett kisállatok örökbefogadása mellett, korábban civil állatmentő akciókban is részt vett, valamint felhívta a figyelmet a felelős állattartásra.