Szívszorító videón egy nem mindennapi mentőakció a XII. kerületben

A helyszínre a II. kerületi hivatásos tűzoltók érkeztek, akik először egy puha takaróval nyugtatták meg az őzet, majd hidraulikus feszítőeszközzel óvatosan szétnyitották a kerítés léceit. Közben végig tartották és simogatták az állatot, hogy a mentés során ne sérüljön meg.

Miután sikerült kiszabadítani, kiderült, hogy az őznek az ijedtségen kívül csak néhány kisebb hámsérülése lett. A tűzoltók meggyőződtek róla, hogy nincs komolyabb baja, majd szabadon engedték.

Az őz ezután gyorsan elszaladt a közeli erdő felé.